Нобелевская премия по экономике 2021: возможны ли эксперименты над обществом

Имена лауреатов премии Государственного банка Швеции им. Нобеля в области экономики объявлены 11 октября 2021 г. на торжественной пресс-конференции, которая состоялась в Шведской академии наук в Стокгольме.

Нобелевский комитет объявляет лауреатов премии в области экономики в 2021 г. - скрин трансляции пресс-конференции в Youtube

Премию получили трое ученых: канадско-американский экономист Дэвид Кард и двое американцев — Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Отмечена работа Карда "за эмпирический вклад в экономику труда" и исследования Ангриста и Имбенса за вклад "в анализ причинно-следственных связей".

Во время объявления победителей представитель комитета Ева Мурк (Eva Murk), профессор, коротко объяснила суть отмеченных открытий.

Джошуа Енгрист и Гвидо Имбенс предложили методологию, с помощью которой можно провести реальный эксперимент для исследования того или иного общественного явления. Для изучения сложных систем, к которым относятся и процессы в экономике, используют обычно математические модели. Они могут помочь понять причинно-следственную связь между уровнем образования и заработной платой, иммиграцией в страну и уровнем занятости населения, локдауном и распространением инфекции. Современные модели включают в себя все больше данных об обществе и о связях в нем. Однако прогнозы все еще недостаточно верны, так как невозможно учесть абсолютно все факторы.

Несовершенство математических моделей побеждается контролируемыми экспериментами. Но в обществе никто не позволит проводить подобные эксперименты. Кроме того, люди будут действовать в соответствии с собственными соображениями, а не принудительно. Исследователи-лауреаты предложили методологию естественных экспериментов. Берутся два процесса, которые реально произошли в обществе, один из которых — случайный. Например, изучалось явление: повлияло ли участие американских солдат во Вьетнамской войне, куда они призывались случайным образом, на размер заработков через некоторое время. Такой естественный эксперимент в реальных условиях помог ученым выяснить, действительно ли есть причинно-следственная связь между подобными процессами.

Дэвид Кард и его коллеги изучали предположение: если в стране установят минимальный размер заработной платы, то это уменьшит количество рабочих мест. Исследования проводились в двух штатах США, в одном из которых подняли нижнюю границу заработка. Выяснилось, что предположение неверно: в США нет однозначной причинно-следственной связи между установлением минимального уровня оплаты труда и количеством рабочих мест.

О лауреатах Нобелевской премии мира в 2021 издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.





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