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Кто получил Нобелевскую премию мира 2021 - неожиданное решение комитета в Осло

Нобелевский комитет назвал имена двух лауреатов премии мира

сегодня, 13:30
Автор:

Елена Бурдейная

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 стали Дмитрий Муратов, главный редактор российского издания "Новая газета", и Мария Ресса (Maria Angelita Ressa), филиппинская журналистка. Об этом сообщил нобелевский комитет в своем твиттере.

Кто получил Нобелевскую премию мира 2021 - неожиданное решение комитета в Осло

Лауреаты Нобелевской премии мира в 2021 г. - фото из фильма Нобелевского комитета в Twitter

Журналисты получили премию за усилия в сохранении свободы мысли как неизменного условия для демократии и мира.

Берит Рейс-Андерсен, председатель комитета, объяснила причины избрания именно этих двух лауреатов.

"Новая газета" — издание, основанное в 1993 г., известное своими критическими материалами о коррупции, полицейском насилии, незаконных арестах, манипуляциях на выборах, фабрике троллей и применении российских войск внутри России и за рубежом. Журналистам газеты регулярно угрожали насилием и убийствами. Шесть были убиты: Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов, Анна Политковская, Светлана Орлюк, Виктор Попков. Вчера, 7 октября 2021 г., как раз была годовщина смерти Политковской: она писала статьи о преступлениях в Чечне.

Дмитрий Муратов, главный редактор газеты, не отказался от принципов независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, которые соответствуют профессиональным и этическим стандартам.

Мария Ресса — одна из самых известных филиппинских журналисток-расследователей, основательница издание Rapple. Известна публикациями, связанными с Родриго Дутерте, президентом Филиппин, которого подозревают в организации убийств 800 наркодилеров без суда и следствия. В 2020 году Мария была осуждена за клевету на президента и его союзников с возможным наказанием до шести лет тюрьмы.

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Источник: https://twitter.com/NobelPrize?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1446400172125302784%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2021%2F10%2F08%2Fglavnyi-redaktor-novoi-gazety-dmitrii-muratov-i-filippinska
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