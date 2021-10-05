Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2021 году

Объявлены имена тройки ученых, которые получат в этом году награду в области физики от Нобелевского комитета, пишет Reuters.

Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2021 г. - фото Reuters

Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельманн, Джорджио Паризи — это международное трио ученых объявлено лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году. Американец японского происхождения, немец и итальянец провели ряд исследований, которые помогут понять, почему меняется климат на планете Земля. Результаты их работы горячее одобрены также Всемирной метеорологической организацией.

Сумма премии — 10 млн шведских крон — будет поделена на две части, ведь хотя они и изучали одну проблему, но работали отдельно. Первую половину получат 90-летний Сюкуро Манабэ и 89-летний Клаус Хассельманн. Их вклад — знания о климате и о том, как на него влияет человек. Вторая половина — для Джорджио Паризи, который еще 1980 г. открыл закономерности, которым подчиняются случайные движения частиц в газах и жидкостях. Его открытие, кроме климатологии, может использоваться в нейробиологии и машинном обучении.

Для всей троицы получения Нобелевки стало неожиданностью. Хассельманн сейчас на пенсии, хотя продолжает работать в Институте Макса Планка. Для него это событие — как прекрасный сон, и он не хочет просыпаться. 10 лет назад он создал модель, которая доказывает, как выбросы углекислого газа повышают температуру в атмосфере. А еще в 1960 г. Сюкуро Манабэ, исследователь из Принстонского университета, предложил первую глобальную модель климата.

73-летний Джорджио Паризи присутствовал на брифинге, на котором Нобелевский комитет называл имена лауреатов. Он передал послание мировым лидерам, планирующих встретиться 31 октября в Шотландии на переговорах ООН по изменению климата.

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