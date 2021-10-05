logo
Русский Українська

BTC/USD

49809.55

ETH/USD

3422.33

LTC/USD

168.44

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2021 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2021 году

Открытие в области климатологии сделали ученые для получения международной награды

сегодня, 17:03
Автор:

Елена Бурдейная

Объявлены имена тройки ученых, которые получат в этом году награду в области физики от Нобелевского комитета, пишет Reuters.

Кто получил Нобелевскую премию по физике в 2021 году

Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2021 г. - фото Reuters

Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельманн, Джорджио Паризи — это международное трио ученых объявлено лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году. Американец японского происхождения, немец и итальянец провели ряд исследований, которые помогут понять, почему меняется климат на планете Земля. Результаты их работы горячее одобрены также Всемирной метеорологической организацией.

Сумма премии — 10 млн шведских крон — будет поделена на две части, ведь хотя они и изучали одну проблему, но работали отдельно. Первую половину получат 90-летний Сюкуро Манабэ и 89-летний Клаус Хассельманн. Их вклад — знания о климате и о том, как на него влияет человек. Вторая половина — для Джорджио Паризи, который еще 1980 г. открыл закономерности, которым подчиняются случайные движения частиц в газах и жидкостях. Его открытие, кроме климатологии, может использоваться в нейробиологии и машинном обучении.

Для всей троицы получения Нобелевки стало неожиданностью. Хассельманн сейчас на пенсии, хотя продолжает работать в Институте Макса Планка. Для него это событие — как прекрасный сон, и он не хочет просыпаться. 10 лет назад он создал модель, которая доказывает, как выбросы углекислого газа повышают температуру в атмосфере. А еще в 1960 г. Сюкуро Манабэ, исследователь из Принстонского университета, предложил первую глобальную модель климата.

73-летний Джорджио Паризи присутствовал на брифинге, на котором Нобелевский комитет называл имена лауреатов. Он передал послание мировым лидерам, планирующих встретиться 31 октября в Шотландии на переговорах ООН по изменению климата.

Портале "Комментарии" ранее сообщал о лауреатах Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 г.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/science/manabe-hasselmann-parisi-win-2021-nobel-prize-physics-2021-10-05/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ