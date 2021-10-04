Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии

Нобелевский комитет объявил имена ученых, ставших лауреатами премии в области медицины и физиологии, сообщает Reuters.

Стокгольмский концертный зал, где вручается Нобелевская премия - фото Википедии

В Стокгольме объявили, что нынешними лауреатами Нобелевки становятся американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутиан за открытие и изучение рецепторов температуры и прикосновения. Они выяснили, как тепло или холод, или механическое давление порождают нервные импульсы — говорится в сообщении комитета, который принимал решение.

Исследования имеют практическое применение, ведь отныне можно бороться со многими заболеваниями, например, с хронической болью.

Нобелевская премия уже больше 100 лет вручается в Стокгольме Нобелевской ассамблеей, равна 10 млн шведских крон, что на данный момент составляет 1,15 млн долларов, и вручается в 5 областях деятельности: физике, химии, медицине-физиологии, литературе и деятельности по поддержанию мира. Самые известные для широкой публики — это лауреаты премии мира, которыми становились и личности, и организации: в 2009 году лауреатом был Барак Обама, президент США, в 2014 — Малал Юсуфзай, правозащитница из Пакистана, в 2020 году — Мировая продовольственная программа. Исследования в области медицины стали вызывать больший интерес после начала пандемии COVID-19. Предполагали, что победителями станут исследователи вируса и изобретатели вакцины. Однако, в 2020 году премию получили ученые США и Великобритании: Харви Джеймс Альтер, Майкл Гоуэн, Чарльз Райс за обнаружение вируса гепатита С, который вызывает цироз и рак печени.

Вручение Нобелевской премии в этом году пройдет без традиционного пышного банкета. Впервые за всю историю премии его отменили в 2020 г. в связи с пандемией. Лауреаты получат награды и медали в своих странах. Однако представители комитета планируют провести торжественную телевизионную трансляцию в прямом эфире.

О номинации Путина на Нобелевскую премию мира "Комментарии" уже сообщало своим читателям.





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