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НМТ-2027 могут резко упростить: какой предмет исчезнет из экзамена и что придется сдавать всем

В Украине предложили отказаться от четвертого предмета национального мультипредметного теста

4 ноября 2026, 12:07
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Кравцев Сергей

Структуру национального мультипредметного теста (НМТ) в 2027 году могут существенно изменить. Вместо привычных четырех дисциплин будущим абитуриентам предлагают оставить только три обязательных предмета. Об этом сообщила глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина в Telegram.

НМТ-2027 могут резко упростить: какой предмет исчезнет из экзамена и что придется сдавать всем

Школа. Фото: из открытых источников

По словам народного депутата, во время обсуждения будущего формата тестирования большинство представителей парламентского комитета по вопросам образования высказались за сохранение математики среди обязательных дисциплин.

В результате возник компромиссный вариант: отказаться от четвертого предмета, но оставить математику обязательной для всех участников тестирования.

"Мы предложили компромиссный вариант – оставить математику обязательным предметом, при этом упростив структуру НМТ: три предмета вместо четырех, фактически вернувшись к структуре НМТ 2022 года", — пояснила Гришина.

Согласно предложенной модели, выпускникам придется сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Четвертой дисциплины по выбору, которая сейчас позволяет учитывать профиль будущей специальности, в таком случае не будет.

Это означает, что абитуриенты не смогут самостоятельно выбрать дополнительный предмет – например, биологию, химию, физику или иностранный язык.

Впрочем, пока речь идет именно о предложении, а не об окончательно утвержденных правилах поступления. Окончательное решение относительно формата НМТ-2027 еще предстоит принять.

Если инициативу поддержат, украинских выпускников ждет заметное изменение вступительной кампании: меньше экзаменационных предметов, но единый набор обязательных дисциплин для всех поступающих.

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Источник: https://t.me/Gryshyna_channel/4150
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