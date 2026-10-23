logo

BTC/USD

81671

ETH/USD

2405.91

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Укрытия в садах и школах закроют? Кабмин утвердил обновленные правила доступа к гражданской защите
commentss НОВОСТИ Все новости

Укрытия в садах и школах закроют? Кабмин утвердил обновленные правила доступа к гражданской защите

«Приоритетный доступ имеют ученики»: Кабмин принял новое постановление по эксплуатации сооружений безопасности в образовании

23 октября 2026, 16:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, четко регламентирующее и упорядочивающее текущие нормы использования защитных объектов в учебных заведениях. Профильное министерство отмечает, что ключевая задача — сохранить баланс между безопасностью детей на уроках и потребностями жителей близлежащих домов во время воздушных угроз.

Укрытия в садах и школах закроют? Кабмин утвердил обновленные правила доступа к гражданской защите

Иллюстративное фото

В частности, представители ведомства напомнили о ключевом правиле распределения мест в хранилищах на занятиях.

"При очном обучении в школах, — отмечают в МВД, очерчивая первоочередное право на безопасность, — приоритетный доступ к защитному сооружению имеют ученики и работники заведения".

Тем не менее, закрывать двери для обычных людей навсегда никто не планирует. В свободное от проведения уроков время школьные подвалы и бомбоубежища будут функционировать в обычном режиме, оставаясь открытыми для населения согласно утвержденному регламенту.

К тому же местные администрации получили право внедрять гибкие подходы в регионах, позволяя совместное пребывание в больших комплексах безопасности.

"По решению местных органов власти, – объясняют в министерстве механизм совместного использования помещений, – укрытия в школах могут использоваться для одновременного укрытия участников образовательного процесса и населения".

При использовании такой схемы дети и посторонние граждане должны быть в изолированных и четко разграниченных зонах убежища.

В то же время для дошкольных учреждений продолжают действовать более строгие ограничения. Согласно нормам Закона Украины "О дошкольном образовании", защитные периметры в детских садах рассчитаны исключительно на обслуживание, воспитание и защиту непосредственных участников учебно-воспитательного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какой город является лидером по количеству мобильных укрытий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости