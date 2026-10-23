Укрытия в садах и школах закроют? Кабмин утвердил обновленные правила доступа к гражданской защите

Кабинет Министров Украины утвердил новое постановление, четко регламентирующее и упорядочивающее текущие нормы использования защитных объектов в учебных заведениях. Профильное министерство отмечает, что ключевая задача — сохранить баланс между безопасностью детей на уроках и потребностями жителей близлежащих домов во время воздушных угроз.

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В частности, представители ведомства напомнили о ключевом правиле распределения мест в хранилищах на занятиях.

"При очном обучении в школах, — отмечают в МВД, очерчивая первоочередное право на безопасность, — приоритетный доступ к защитному сооружению имеют ученики и работники заведения".

Тем не менее, закрывать двери для обычных людей навсегда никто не планирует. В свободное от проведения уроков время школьные подвалы и бомбоубежища будут функционировать в обычном режиме, оставаясь открытыми для населения согласно утвержденному регламенту.

К тому же местные администрации получили право внедрять гибкие подходы в регионах, позволяя совместное пребывание в больших комплексах безопасности.

"По решению местных органов власти, – объясняют в министерстве механизм совместного использования помещений, – укрытия в школах могут использоваться для одновременного укрытия участников образовательного процесса и населения".

При использовании такой схемы дети и посторонние граждане должны быть в изолированных и четко разграниченных зонах убежища.

В то же время для дошкольных учреждений продолжают действовать более строгие ограничения. Согласно нормам Закона Украины "О дошкольном образовании", защитные периметры в детских садах рассчитаны исключительно на обслуживание, воспитание и защиту непосредственных участников учебно-воспитательного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какой город является лидером по количеству мобильных укрытий.