НМТ-2027 можуть різко спростити: який предмет зникне з іспиту і що доведеться складати всім

Структуру національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2027 році можуть суттєво змінити. Замість звичних чотирьох дисциплін майбутнім абітурієнтам пропонують залишити лише три обов'язкові предмети. Про це повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина у Telegram.

Школа. Фото з відкритих джерел

За словами народного депутата, під час обговорення майбутнього формату тестування більшість представників парламентського комітету з питань освіти висловились за збереження математики серед обов'язкових дисциплін.

У результаті виник компромісний варіант: відмовитись від четвертого предмета, але залишити математику обов'язковою для всіх учасників тестування.

"Ми запропонували компромісний варіант — залишити математику обов'язковим предметом, при цьому спростивши структуру НМТ: три предмети замість чотирьох, фактично повернувшись до структури НМТ 2022 року", — пояснила Гришина.

Згідно із запропонованою моделлю, випускникам доведеться здавати українську мову, математику та історію України. Четвертої дисципліни на вибір, яка зараз дозволяє враховувати профіль майбутньої спеціальності, у такому разі не буде.

Це означає, що абітурієнти не зможуть самостійно вибрати додатковий предмет – наприклад, біологію, хімію, фізику чи іноземну мову.

Втім, поки що йдеться саме про пропозицію, а не про остаточно затверджені правила надходження. Остаточне рішення щодо формату НМТ-2027 ще належить ухвалити.

Якщо ініціативу підтримають, на українських випускників чекає помітна зміна вступної кампанії: менше екзаменаційних предметів, але єдиний набір обов'язкових дисциплін для всіх вступників.

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