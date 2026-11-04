НМТ-2027 можуть різко спростити: який предмет зникне з іспиту і що доведеться складати всім

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Кравцев Сергей
Структуру національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2027 році можуть суттєво змінити. Замість звичних чотирьох дисциплін майбутнім абітурієнтам пропонують залишити лише три обов'язкові предмети. Про це повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина у Telegram.
Школа. Фото з відкритих джерел
За словами народного депутата, під час обговорення майбутнього формату тестування більшість представників парламентського комітету з питань освіти висловились за збереження математики серед обов'язкових дисциплін.
У результаті виник компромісний варіант: відмовитись від четвертого предмета, але залишити математику обов'язковою для всіх учасників тестування.
Згідно із запропонованою моделлю, випускникам доведеться здавати українську мову, математику та історію України. Четвертої дисципліни на вибір, яка зараз дозволяє враховувати профіль майбутньої спеціальності, у такому разі не буде.
Це означає, що абітурієнти не зможуть самостійно вибрати додатковий предмет – наприклад, біологію, хімію, фізику чи іноземну мову.
Втім, поки що йдеться саме про пропозицію, а не про остаточно затверджені правила надходження. Остаточне рішення щодо формату НМТ-2027 ще належить ухвалити.
Якщо ініціативу підтримають, на українських випускників чекає помітна зміна вступної кампанії: менше екзаменаційних предметів, але єдиний набір обов'язкових дисциплін для всіх вступників.
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