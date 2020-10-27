Невероятно: телескоп Хаббл показал, как одна галактика поглощает другую (фото)

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Любовь Блажко
Специалисты рассказывают, что когда одна галактика поглощает другую, то это является самым обычным космическим процессом. Также они уверены в том, что подобный сценарий ожидает и нашу галактику – Млечный Путь. Так, ученые предполагают, что через четыре миллиарда лет его поглотит галактика Андромеды. Об этом пишет издание lux.
Одна галактика поглощает другую. Фото: lux.fm
Но ждать этого события довольно долго, поэтому пока можно посмотреть, как галактика NGC 2799 поглотила свою соседку — NGC 2798. Экспертам удалось заснять этот неповторимый момент с помощью телескопа "Хаббл".
Астрономы добавляют, то, что мы видим на этом снимке, является только первой стадией загадочного процесса. А самое интересное еще будет впереди. Но даже этот начальный этап выглядит очень зрелищно, не так ли?
Можно догадаться, что первая галактика расположена слева, а вторая – справа. Ученые говорят, что объединение галактик не всегда является угрозой, которая приводит к полному разрушению. Они уверены в том, что большинство космических тел находятся довольно далеко друг от друга, поэтому они могут даже не почувствовать каких-либо изменений. А вот увидеть этот процесс собственными глазами получается крайне редко.
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