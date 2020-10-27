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Невероятно: телескоп Хаббл показал, как одна галактика поглощает другую (фото)

Большая галактика поглощает свою соседку, засасывая ее звезды и планеты

сегодня, 13:59
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты рассказывают, что когда одна галактика поглощает другую, то это является самым обычным космическим процессом. Также они уверены в том, что подобный сценарий ожидает и нашу галактику – Млечный Путь. Так, ученые предполагают, что через четыре миллиарда лет его поглотит галактика Андромеды. Об этом пишет издание lux.

Невероятно: телескоп Хаббл показал, как одна галактика поглощает другую (фото)

Одна галактика поглощает другую. Фото: lux.fm

Но ждать этого события довольно долго, поэтому пока можно посмотреть, как галактика NGC 2799 поглотила свою соседку — NGC 2798. Экспертам удалось заснять этот неповторимый момент с помощью телескопа "Хаббл".

Астрономы добавляют, то, что мы видим на этом снимке, является только первой стадией загадочного процесса. А самое интересное еще будет впереди. Но даже этот начальный этап выглядит очень зрелищно, не так ли?


Можно догадаться, что первая галактика расположена слева, а вторая – справа. Ученые говорят, что объединение галактик не всегда является угрозой, которая приводит к полному разрушению. Они уверены в том, что большинство космических тел находятся довольно далеко друг от друга, поэтому они могут даже не почувствовать каких-либо изменений. А вот увидеть этот процесс собственными глазами получается крайне редко. 

Напомним, гигантская черная дыра поглотила звезду, больше чем Солнце. Известно, что в 215 миллионах световых лет от нашей планеты существовала звезда под названием AT2019qiz. Но в какой-то момент она оказалась на слишком коротком расстоянии от черной дыры, и спустя полгода исчезла.


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