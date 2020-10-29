Невероятная находка: в Австралии нашли коралловый риф, который выше небоскребов (фото)

Специалистам удалось обнаружить в северной части Большого Барьерного рифа в Австралии неповторимый коралловый риф, высота которого достигает почти 500 метров. Об этом пишет издание lux.

В Австралии нашли коралловый риф, который выше небоскребов. Фото: unsplash

Ценная находка оказалась настолько невероятной потому, что даже небоскребы Эмпайр-стейт-билдинг и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре не достигают такой высоты (381 метр и 451 метр).

Данное открытие удалось совершить благодаря подводному роботу SuBastian, рассказывают эксперты. Так, его функция заключалась в том, чтобы транслировать все, что он видел, и сразу выкладывать видео на YouTube.

"Мощная комбинация картографических данных и подводных изображений поможет понять этот новый риф и его роль в невероятном Большом Барьерном рифе, который является частью Всемирного наследия", — подытожила исполнительный директор института океана Шмидта Джотика Вирман.

Напомним, на маленьком острове в Черном море нашли древнегреческую святыню. Ученые узнали, что памятник построили в период древнегреческой колонизации болгарского черноморского побережья. Известно, что раскопки начались в сентябре этого года и продолжаются до сих пор. За это время экспертам удалось найти две структуры — насыпи земли (из другого места), которые засыпаны мелкими камнями. Внутри них они увидели фрагменты керамической посуды, покрытые красным лаком и черной глазурью и бронзовый наконечник трехгранной стрелы.



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