На маленьком острове в Черном море нашли древнегреческую святыню

Язык
BTC/USD
11333.53
ETH/USD
367.94
LTC/USD
47.24
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Археологам удалось обнаружить на острове Святого Петра (что 900 метрах от материковой части Болгарии) древнегреческую святыню, которая была создана еще в V столетии до нашей эры. Об этом пишет издание lux.
Ученые обнаружили древнегреческую святыню. Фото: lux
Ученые узнали, что памятник построили в период древнегреческой колонизации болгарского черноморского побережья. Известно, что раскопки начались в сентябре этого года и продолжаются до сих пор. За это время экспертам удалось найти две структуры — насыпи земли (из другого места), которые засыпаны мелкими камнями. Внутри них они увидели фрагменты керамической посуды, покрытые красным лаком и черной глазурью и бронзовый наконечник трехгранной стрелы.
Археологи пришли к выводу, что им удалось раскопать древний прибрежный храм. Они уверены, что остров Святого Петра когда-то был частью острова Святого Иоанна, а потом он отделился из-за повышения уровня моря и геологических процессов, которые произошли за последние два тысячелетия.
Напомним, археологи нашли 1200-летний "Дом Бога". Специалистам удалось обнаружить остатки древнего языческого храма, который был создан для того, чтобы поклоняться древнескандинавским богам, таким как Тор и Один. Уникальную находку ученые из университетского музея Бергена увидели на территории Норвегии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости