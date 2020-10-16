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Главная Новости Общество наука и обучение На маленьком острове в Черном море нашли древнегреческую святыню
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На маленьком острове в Черном море нашли древнегреческую святыню

Остров Святого Петра возле острова Святого Иоанна имеет максимальную высоту всего 9 метров над уровнем моря

сегодня, 17:26
Автор:

Любовь Блажко

Археологам удалось обнаружить на острове Святого Петра (что 900 метрах от материковой части Болгарии) древнегреческую святыню, которая была создана еще в V столетии до нашей эры. Об этом пишет издание lux.

На маленьком острове в Черном море нашли древнегреческую святыню

Ученые обнаружили древнегреческую святыню. Фото: lux

Ученые узнали, что памятник построили в период древнегреческой колонизации болгарского черноморского побережья. Известно, что раскопки начались в сентябре этого года и продолжаются до сих пор. За это время экспертам удалось найти две структуры — насыпи земли (из другого места), которые засыпаны мелкими камнями. Внутри них они увидели фрагменты керамической посуды, покрытые красным лаком и черной глазурью и бронзовый наконечник трехгранной стрелы.

Археологи пришли к выводу, что им удалось раскопать древний прибрежный храм. Они уверены, что остров Святого Петра когда-то был частью острова Святого Иоанна, а потом он отделился из-за повышения уровня моря и геологических процессов, которые произошли за последние два тысячелетия.

Напомним,  археологи нашли 1200-летний "Дом Бога". Специалистам удалось обнаружить остатки древнего языческого храма, который был создан для того, чтобы поклоняться древнескандинавским богам, таким как Тор и Один. Уникальную находку ученые из университетского музея Бергена увидели на территории Норвегии.



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