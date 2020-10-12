Уникальные снимки: археологи нашли 1200-летний «Дом Бога»

Специалистам удалось обнаружить остатки древнего языческого храма, который был создан для того, чтобы поклоняться древнескандинавским богам, таким как Тор и Один. Уникальную находку ученые из университетского музея Бергена увидели на территории Норвегии, передает издание lenta.

Археологи нашли 1200-летний «Дом Бога». Фото: lenta

Археологи проводили раскопки в западной части страны и обнаружили деревянную постройку, которая датируется эпохой викингов. Предполагается, что древнее здание было приблизительно 14 метров в длину, 12 в высоту и около 8 метров в ширину. Его создали, чтобы мужчины и женщины могли молиться, перед тем, как отправлялись на море в середине зимы и во время солнцестояния в середине лета. Также известно, что время проведения богослужений викинги приносили жертвы своим богам.





Кроме "Дома Бога" специалисты также нашли участок, на котором, скорее всего, когда-то была ферма. Они предполагают, что она была построена еще в период раннего средневековья.



Напомним, ученые обнаружили доказательства исторической точности Библии. Эксперты нашли печать, связанную с монархом, когда были на раскопках в Офеле. По их предположениям, артефакт был создан еще в VIII столетии до нашей эры. На нем набито имя персонажа из Библии, поэтому подлинность ценной находки не вызывает никаких сомнений.

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