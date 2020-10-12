kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.10.2020

BTC/USD

11563.39

ETH/USD

388.96

LTC/USD

51.29

НБУ 12.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Уникальные снимки: археологи нашли 1200-летний «Дом Бога»
commentss НОВОСТИ Все новости

Уникальные снимки: археологи нашли 1200-летний «Дом Бога»

«Дом Бога» когда-то был деревянным строением и датируется эпохой викингов

сегодня, 20:36
Автор:

Любовь Блажко

Специалистам удалось обнаружить остатки древнего языческого храма, который был создан для того, чтобы поклоняться древнескандинавским богам, таким как Тор и Один. Уникальную находку ученые из университетского музея Бергена увидели на территории Норвегии, передает издание lenta.

Уникальные снимки: археологи нашли 1200-летний «Дом Бога»

Археологи нашли 1200-летний «Дом Бога». Фото: lenta

Археологи проводили раскопки в западной части страны и обнаружили деревянную постройку, которая датируется эпохой викингов. Предполагается, что древнее здание было приблизительно 14 метров в длину, 12 в высоту и около 8 метров в ширину. Его создали, чтобы мужчины и женщины могли молиться, перед тем, как отправлялись на море в середине зимы и во время солнцестояния в середине лета. Также известно, что время проведения богослужений викинги приносили жертвы своим богам. 


Кроме "Дома Бога" специалисты также нашли участок, на котором, скорее всего, когда-то была ферма. Они предполагают, что она была построена еще в период раннего средневековья. 

Напомним, ученые обнаружили доказательства исторической точности Библии. Эксперты нашли печать, связанную с монархом, когда были на раскопках в Офеле. По их предположениям, артефакт был создан еще в VIII столетии до нашей эры. На нем набито имя персонажа из Библии, поэтому подлинность ценной находки не вызывает никаких сомнений. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ