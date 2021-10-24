Не только Атлантида: три затонувших древних города

Наверное, все знают легенду об Атлантиде? Человечество веками пытается найти доказательства ее существования, но морские глубины полны руинами других, абсолютно реальных городов. Почему они ушли под воду?

Какие города ушли под воду / Фото: Depositphotos

Гераклион-Тонис, Египет

Этот город давно считался бесследно исчезнувшим, но в начале этого века подводные археологи нашли в глубине залива Абу-Кир, руины его дворцов, а также статуи, украшения, предметы быта. Большая часть найденных вещей сохранилась в хорошем состоянии, несмотря на то, что пробыла под водой более 2000 лет. Древний город назывался Гераклион-Тонис, но почему он ушел под воду — неизвестно. Ученые считают, что этому могло способствовать землетрясение, вызвавшее цунами.

Самабах, Гватемала

Этот затонувший город расположен в Гватемале. Он покоится на глубине озера Атитлан и окружен тремя вулканами. Найденные на глубине 30 метров руины зданий, древний храм с лестницей, эксперты отнесли к периоду, когда майя не достигло своего наивысшего расцвета, — 250 году н. э. Считается, что город ушел под воду в результате вулканической активности около 2000 лет назад. Город Самабах был найден дайвером Роберто Самайоа во время одного из любительских погружений.

Дварака, Индия

Согласно легенде, город Дварака был воздвигнут за одну ночь по повелению Кришны и просуществовал около 10 тысяч лет, а спустя 7 дней после смерти бога, город поглотило море. Его обнаружили случайно в конце 90-х годов, когда подводные археологи исследовали приливную зону в районе Банапура. На глубине от 7 до 40 метров были найдены руины города, скульптуры и монеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких городах никогда не жили люди.

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