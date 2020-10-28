Назван возраст, когда человек теряет мотивацию

В молодом возрасте человек очень "легкий на подъем", он может быстро загореться какой-то идеей и начать воплощать ее в реальность. Но с возрастом его мотивация снижается, поэтому достигать определенных целей становится все труднее. Ученым удалось определить возраст, в котором состояние того самого "подъема" начинает угасать. Результатами их исследования поделился сайт Sciencedirect.

Увлеченность, упорство и позитивное мышление — эти качества важны для каждого человека, который желает добиться успеха. И они очень сильно связаны между собой, но с возрастом эта связь начинает слабеть, а потом исчезает вовсе.

Психолог Гермундур Сигмундссон объясняет, что для достижения определенной цели нужно быть увлеченным своей деятельностью, быть на 100% преданным своему делу. Но помимо этого, нужно обладать большим упорством, чтобы не отступать от своей цели, если на вашем пути появятся преграды. Но для достижения успеха важно еще сохранять позитивное мышление, ведь оно дает нам веру в будущий прорыв. Эти три фактора и помогают человеку оставаться мотивированным.

Также ученый отметил, что связь между этими качествами остается примерно на одинаковом уровне с 14 до 53 лет. А потом она исчезает, при чем "сдвиги" начинаются, когда вы преодолеваете рубеж в 50 лет. В этом возрасте человеку уже сложно оставаться мотивированным, потому что ему труднее мобилизировать свою силу воли и энтузиазм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каком возрасте мозг достигает пика своих возможностей.

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