kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.10.2020

BTC/USD

12845.51

ETH/USD

398.29

LTC/USD

52.94

НБУ 21.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В каком возрасте мозг достигает пика своих возможностей
commentss НОВОСТИ Все новости

В каком возрасте мозг достигает пика своих возможностей

До двадцати лет способности мозга стремительно развиваются

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Группа ученых в результате масштабного исследования выяснила, в каком возрасте человеческий мозг работает наиболее эффективно. Результатами их эксперимента поделилось издание Medicalxpress.

В каком возрасте мозг достигает пика своих возможностей

500group.com

Предыдущие исследования установили, что с возрастом когнитивные способности человека начинают снижаться и происходит это где-то после 45 лет. Но вот возраст, в котором мозг достигает пика своих возможностей, был определен лишь недавно. Эксперты провели исследование с участием профессиональных шахматистов, которые регулярно тренируют свой мыслительный орган, и проанализировали 24 тысячи шахматный партий, сыгранных за последние 130 лет.

Ученым удалось выяснить, когда шахматисты демонстрировали наилучшие показатели, а когда их результативность явно начинала снижаться, что прямо коррелировало с работой мозга. Оказалось, что наивысшую результативность показали ходы, сделанные людьми от 20 до 35 лет.

То есть, способности нашего мозга до 20 лет активно развиваются и в 35 лет достигают своего пика. Затем постепенно идут на спад.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые создали биочип для изучения мозга.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ