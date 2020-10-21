В каком возрасте мозг достигает пика своих возможностей

Группа ученых в результате масштабного исследования выяснила, в каком возрасте человеческий мозг работает наиболее эффективно. Результатами их эксперимента поделилось издание Medicalxpress.

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Предыдущие исследования установили, что с возрастом когнитивные способности человека начинают снижаться и происходит это где-то после 45 лет. Но вот возраст, в котором мозг достигает пика своих возможностей, был определен лишь недавно. Эксперты провели исследование с участием профессиональных шахматистов, которые регулярно тренируют свой мыслительный орган, и проанализировали 24 тысячи шахматный партий, сыгранных за последние 130 лет.

Ученым удалось выяснить, когда шахматисты демонстрировали наилучшие показатели, а когда их результативность явно начинала снижаться, что прямо коррелировало с работой мозга. Оказалось, что наивысшую результативность показали ходы, сделанные людьми от 20 до 35 лет.

То есть, способности нашего мозга до 20 лет активно развиваются и в 35 лет достигают своего пика. Затем постепенно идут на спад.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые создали биочип для изучения мозга.

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