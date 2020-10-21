В каком возрасте мозг достигает пика своих возможностей

Язык
BTC/USD
12845.51
ETH/USD
398.29
LTC/USD
52.94
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Светлана Шкурупий
Группа ученых в результате
масштабного исследования выяснила, в каком возрасте человеческий мозг работает
наиболее эффективно. Результатами их эксперимента поделилось издание Medicalxpress.
500group.com
Предыдущие
исследования установили, что с возрастом когнитивные способности человека
начинают снижаться и происходит это где-то после 45 лет. Но вот возраст, в
котором мозг достигает пика своих возможностей, был определен лишь недавно.
Эксперты провели исследование с участием профессиональных шахматистов, которые
регулярно тренируют свой мыслительный орган, и проанализировали 24 тысячи
шахматный партий, сыгранных за последние 130 лет.
Ученым удалось
выяснить, когда шахматисты демонстрировали наилучшие показатели, а когда их
результативность явно начинала снижаться, что прямо коррелировало с работой
мозга. Оказалось, что наивысшую результативность показали ходы, сделанные
людьми от 20 до 35 лет.
То есть, способности
нашего мозга до 20 лет активно развиваются и в 35 лет достигают своего пика.
Затем постепенно идут на спад.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что ученые создали биочип для изучения мозга.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости