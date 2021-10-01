Найдена неожиданная польза жизни на высокогорье

Во всем мире более 5,7% населения проживает на высоте более 1500 м над уровнем моря. Среди них и люди, живущие на высокогорье украинских Карпат. Ученые из Эквадора предполагают, что острая кратковременная гипоксия может увеличить риск развития инсульта. Исследования, оценивающие влияние высоты на инсульт, дали противоречивые результаты, некоторые анализы предполагают, что длительное хроническое воздействие может быть связано со снижением смертности и частоты инсультов. Статью ученых опубликовали в журнале Frontiers in Physiology.

Высокогорье Карпат, фото с открытых источников

Жизнь на высокогорье связана с пониженной доступностью кислорода для организма. Люди приспособились к таким условиям, однако, как это влияет на риск развития у них инсульта, изучено не было. Экологический анализ всех госпитализаций в больницы с инсультом, показателей смертности и лет жизни с поправкой на инвалидность в Эквадоре был проведен с 2001 по 2017 год. Случаи среди население в группе риска были разделены на низкие (<1500 м), умеренные (1500–2 500 человек). м), высокие (2 500–3 500 м) и очень высокие (3 500–5 500 м) в зависимости от места проживания.



Результаты показывают, что жизнь на возвышенности снижает риск смерти от инсульта, а также снижает вероятность попадания в больницу. Выяснилось, что в высокогорных популяциях смертность от инсульта была ниже у мужчин и женщин. Кроме того, людей, живущих в горах был значительно более низкий риск госпитализации по сравнению с группой низкоживущих мужчин и женщин.



Это первое эпидемиологическое исследование, целью которого является выяснение связи между инсультом и высотой с использованием четырех различных диапазонов высот.

Как недавно информировал портал "Комментарии", украинские ученые нашли молекулу, которая способствует улучшению памяти.

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