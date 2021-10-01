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Украинские ученые нашли молекулу, способствует улучшению памяти

Молекулы родиолы розовой улучшают коммуникацию клеток мозга, стареет

сегодня, 09:30
Автор:

Хмільовська Інна

Ученые выяснили, что можно сделать, когда гибнут клетки мозга, или нарушается их работа. Как следствие, возникают проблемы с памятью, контролем эмоций и координацией движений, ухудшается способность учиться. Доцент кафедры биохимии и биотехнологии Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника Олег Лущак рассказал, что они с коллегами нашли и запатентовали молекулу, которая значительно усиливает способность учиться и запоминать. Ученый также считает, что молекула потенциально может улучшить когнитивные навыки людей старшего возраста, а также быть эффективной при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, пишет "Общественное".

Украинские ученые нашли молекулу, способствует улучшению памяти

Старение, фото с открытых источников

"Молекулы родиолы розовой улучшают коммуникацию клеток мозга, стареет", — говорит ученый.

По словам исследователя, уже на первых экспериментах стало понятно, что личинки, которые ели родиолу, были умнее тех, которые питались обычной пищей. Фактически именно эти эксперименты и стали основой к более позднему открытие молекулы, улучшает память и способность учиться. Это была история длиной в 10 лет.

"Сначала протестовали родиолу различного происхождения и обнаружили, что наша карпатская — не единственная, есть что-то, что влияет на способность учиться. Более того, мы выяснили, что коммерчески доступные таблетки или экстракты родиолы вообще неэффективны. То есть, те методы, которые применяются в промышленности, не позволяют извлечь из растения ту активное вещество, которое может улучшать память и способность учиться ", — отмечает ученый.

По данным ВОЗ в мире около 55 миллионов человек старшего возраста страдают от нейродегенеративных заболеваний. Болезни Паркинсона и Альцгеймера является их наиболее распространенными формами.  

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что ученые рассказали, как вернуть обоняние после СOVID-19.


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Источник: https://suspilne.media/167919-molekuli-rodioli-rozevoi-pokrasuut-komunikaciu-klitin-mozku-so-starie-intervu-z-naukovcem/
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