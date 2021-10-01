Украинские ученые нашли молекулу, способствует улучшению памяти

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Хмільовська Інна
Ученые выяснили, что можно сделать, когда гибнут клетки мозга, или нарушается их работа. Как следствие, возникают проблемы с памятью, контролем эмоций и координацией движений, ухудшается способность учиться. Доцент кафедры биохимии и биотехнологии Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника Олег Лущак рассказал, что они с коллегами нашли и запатентовали молекулу, которая значительно усиливает способность учиться и запоминать. Ученый также считает, что молекула потенциально может улучшить когнитивные навыки людей старшего возраста, а также быть эффективной при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, пишет "Общественное".
Старение, фото с открытых источников
По словам исследователя, уже на первых экспериментах стало понятно, что личинки, которые ели родиолу, были умнее тех, которые питались обычной пищей. Фактически именно эти эксперименты и стали основой к более позднему открытие молекулы, улучшает память и способность учиться. Это была история длиной в 10 лет.
По данным ВОЗ в мире около 55 миллионов человек старшего возраста страдают от нейродегенеративных заболеваний. Болезни Паркинсона и Альцгеймера является их наиболее распространенными формами.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что ученые рассказали, как вернуть обоняние после СOVID-19.
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