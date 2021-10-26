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Найден краб, застрявший в янтаре 100 млн лет назад (ФОТО)

Исследователи обнаружили в кусочке янтаря краба, который обитал на планете почти 100 миллионов лет назад

сегодня, 09:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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В кусочке древесной смолы, который попал в руки исследователей, нашли крошечного краба. И он не просто является образцом нового вида, но и самым древним крабом, который сохранился в янтаре.

Найден краб, застрявший в янтаре 100 млн лет назад (ФОТО)

Ученые нашли в янтаре краба, которому 100 млн лет / C. athanata глазами художника

Как сообщает издание Popular Science, этого ракообразного назвали C. аthanata и с его помощью ученые заполнили пробел в вопросе, как крабы начали перемещаться в наземную и пресноводную среду обитания. Крошечный краб почти 100 миллионов лет назад застрял в древесной смоле и был погребен живым. Он вел полуводный образ жизни, на это указывают его жабры. И оказалось, что древние ракообразные вышли на сушу и попади в пресную воду раньше, чем считалось ранее.  

Палеобиолог Хавьер Луке отметил, что это первый краб эпохи динозавров, который так хорошо сохранился. Образец детально рассмотрели под микроскопом, у него четко видны усики, глаза, рот, 6 пар жабр. У него есть общие черты с современными видами крабов, в частности форма панциря и длинные ноги. Но у него отсутствует губчатая ткань, похожая на легкие, которая есть у наземных крабов. 

Ученые предполагают, что C. аthanata жил в соленой или пресной воде вблизи побережья или перемещался между сушей и водой. 

Найден краб, застрявший в янтаре 100 млн лет назад (ФОТО) - фото 2

Напомним, биологи выяснили, что призрачные крабы усовершенствовали свой механизм обороны и научились рычать животом — таким образом, они отпугивают агрессоров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в акватории Черного моря, в Днепро-Бугском лимане поймали очень опасный вид крабов – китайский мохнаторукий краб (Eriocheir sinensis).

Читайте также, в Индии нашли останки странного животного, которое проживало миллионы лет назад и спроектировали его вид. 


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Источник: https://www.popsci.com/science/oldest-crab-fossil-ever-amber/
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Обсуждения

Сташинский

сегодня, 09:08

Так вот он какой, древний укр!

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