Найден краб, застрявший в янтаре 100 млн лет назад (ФОТО)

В кусочке древесной смолы, который попал в руки исследователей, нашли крошечного краба. И он не просто является образцом нового вида, но и самым древним крабом, который сохранился в янтаре.

Ученые нашли в янтаре краба, которому 100 млн лет / C. athanata глазами художника

Как сообщает издание Popular Science, этого ракообразного назвали C. аthanata и с его помощью ученые заполнили пробел в вопросе, как крабы начали перемещаться в наземную и пресноводную среду обитания. Крошечный краб почти 100 миллионов лет назад застрял в древесной смоле и был погребен живым. Он вел полуводный образ жизни, на это указывают его жабры. И оказалось, что древние ракообразные вышли на сушу и попади в пресную воду раньше, чем считалось ранее.

Палеобиолог Хавьер Луке отметил, что это первый краб эпохи динозавров, который так хорошо сохранился. Образец детально рассмотрели под микроскопом, у него четко видны усики, глаза, рот, 6 пар жабр. У него есть общие черты с современными видами крабов, в частности форма панциря и длинные ноги. Но у него отсутствует губчатая ткань, похожая на легкие, которая есть у наземных крабов.

Ученые предполагают, что C. аthanata жил в соленой или пресной воде вблизи побережья или перемещался между сушей и водой.





Напомним, биологи выяснили, что призрачные крабы усовершенствовали свой механизм обороны и научились рычать животом — таким образом, они отпугивают агрессоров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в акватории Черного моря, в Днепро-Бугском лимане поймали очень опасный вид крабов – китайский мохнаторукий краб (Eriocheir sinensis).

Читайте также, в Индии нашли останки странного животного, которое проживало миллионы лет назад и спроектировали его вид.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!