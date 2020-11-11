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Археологи показали как виглядело доисторическое животное (фото)

Странное животное проживало на территории Индии и быстро бегало

сегодня, 21:35
Автор:

Диденко Светлана

В Индии нашли останки странного животного, которое проживало миллионы лет назад и спроектировали его вид. 

Археологи показали как виглядело доисторическое животное (фото)

Фото: РБК - Україна

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса нашли останки существа на раскопках видео. По предварительным выводам, странное животное проживало на этой территории примерно 55 миллионов лет назад.

Археологи считают, что большинство копытных животных пошли именно от этого существа. Назвали удивительного зверя камбайтерий.

С виду это животное имело признаки свиньи, собаки, носорога. По размерам оно было не больше чем овца. От нее пошли группы млекопитающих, в которую входят носороги и тапиры.

Археологи показали как виглядело доисторическое животное (фото) - фото 2
Археологи показали как виглядело доисторическое животное (фото) - фото 3
Археологи показали как виглядело доисторическое животное (фото) - фото 4

Ученые предполагают, что зверь быстро бегал, но был значительно примитивнее по сравнению с другими видами той эры.

Впервые камбайтерия описали еще в 2015-м, когда смогли найти достаточно количество остатков для изучения. Однако вероятный вид доисторического млекопитающего спроектировали достаточно недавно.

Новые данные дают представление о происхождении некоторых видов лошадей на территории Индии и позволяет проследить миграцию на другие континенты.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что Египет готовится объявить о величайшем археологическим открытии последних лет.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/uchenye-vosstanovili-vneshnost-strannogo-1605012730.html
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