Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото)

Египетские археологи заинтриговали новым открытием.

Фото: Twitter Khaled El-Enany

В ближайшее время Египетские власти обещают раскрыть все тайны вокруг нового открытия. Раскопки некрополя Саккара вблизи Каира посещали министры и представители Министерства туризма и древностей Египта. Об этом сообщил глава ведомства Халед Эль-Энани в своем Twitter.



"Сегодня мы были удостоены чести, нас посетил премьер-министр, чтобы осмотреть новое археологическое открытие в районе Саккари. Мы скоро сможем объявить подробности раскопок", — сообщают местные археологи.





Как сообщают египетские СМИ, вполне возможно, что речь идет о 100 расписных саркофагах, которые никто не открывал в течение тысячи лет. Сообщается, что в районе Саккари были найдены на 59 саркофагов, о которых стало известно совсем недавно. Ученые предполагают, что находкам где-то 2500 лет. Рядом с ними находились деревянные статуи и позолоченные маски того времени.

На крышках большинства саркофагов сохранились рисунки людей. Предполагают, что внутри могут быть мумифицированные тела.

Также во время раскопок в этом районе было обнаружено бронзовую статую Нефертума, которая покрытая драгоценными камнями. Местные СМИ считают, что археологи могут заявить о похожих находках.

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