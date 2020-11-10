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Главная Новости Общество искусство и культура Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото)
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Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото)

Как сообщают египетские СМИ, находкой может оказаться 100 расписных саркофагов, которые никто не открывал в течение тысячи лет

сегодня, 20:07
Автор:

Диденко Светлана

Египетские археологи заинтриговали новым открытием.

Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото)

Фото: Twitter Khaled El-Enany

В ближайшее время Египетские власти обещают раскрыть все тайны вокруг нового открытия. Раскопки некрополя Саккара вблизи Каира посещали министры и представители Министерства туризма и древностей Египта. Об  этом сообщил глава ведомства Халед Эль-Энани в своем Twitter.

"Сегодня мы были удостоены чести, нас посетил премьер-министр, чтобы осмотреть новое археологическое открытие в районе Саккари. Мы скоро сможем объявить подробности раскопок", — сообщают местные археологи. 


Как сообщают египетские СМИ, вполне возможно, что речь идет о 100 расписных саркофагах, которые никто не открывал в течение тысячи лет. Сообщается, что в районе Саккари были найдены на 59 саркофагов, о которых стало известно совсем недавно. Ученые предполагают, что находкам где-то 2500 лет. Рядом с ними находились деревянные статуи и позолоченные маски того времени. 

На крышках большинства саркофагов сохранились рисунки людей. Предполагают, что внутри могут быть мумифицированные тела. 

Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото) - фото 2
Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото) - фото 3
Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото) - фото 4
Египет готовиться объявить о крупнейшем археологическом открытии (Фото) - фото 5

Также во время раскопок в этом районе было обнаружено бронзовую статую Нефертума, которая покрытая драгоценными камнями. Местные СМИ считают, что археологи могут заявить о похожих находках.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Болгарии нашли руины средневековой крепости.


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Источник: https://profile.ru/news/scitech/egipet-obyavit-o-krupnejshem-arxeologicheskom-otkrytii-goda-429317/
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