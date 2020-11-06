В Болгарии нашли руины средневековой крепости (Фото)

Болгарские археологи закончили раскопки средневековой крепости.



Фото: Archaeology in Bulgaria

В юго-восточной части Болгарии, в городе Бургас археологи нашли и откопали останки крепости Русокастро. Формой здание, датировано 13-14 вв. н.э., напоминает шестигранник.

Находкой занимались специалисты Бургасский регионального исторического музея. Крепость когда-то была самой большой средневековой крепостью в этой части страны, а также известна битвой при Русокастро в 1332 году.

После раскопок археологи сделали выводы о размерах крепости. Она была 16 м в длину и 11 м в ширину, ширина стен составляла около 2 м. Здание было три или четыре этажа высотой до 18 м.

В 1340 году, во время вторжения солдат Османской империи крепость был подожжен и уничтожен.

"В строительстве использовали высечено камни, конструкция была буквально идеальной. К сожалению камни, основой которого была крепость, привлекла внимание местных и на протяжении нескольких веков люди использовали исторический памятник как карьер", — сообщают специалисты Бургасский исторического музея.

Исследователи предположили, что первый этаж башни раньше использовали как погреб, на других — располагались мастерские, где изготавливались и обрабатывались рога домашнего скота, оленей и ланей.

"Наверное, смой ценной находкой при раскопках стала мастерская, где изготовлялись изделия из рогов животных. Во время пожара, который уничтожил башню, часть артефактов упали на нижний этаж, где их и обнаружили", — сообщают археологи.





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