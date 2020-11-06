kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15487.82

ETH/USD

442.95

LTC/USD

61.47

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура В Болгарии нашли руины средневековой крепости (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Болгарии нашли руины средневековой крепости (Фото)

Крепость была самой большой средневековой крепостью на юго-востоке Болгарии

сегодня, 19:11
Автор:

Диденко Светлана

Болгарские археологи закончили раскопки средневековой крепости.

В Болгарии нашли руины средневековой крепости (Фото)

Фото: Archaeology in Bulgaria

В юго-восточной части Болгарии, в городе Бургас археологи нашли и откопали останки крепости Русокастро. Формой здание, датировано 13-14 вв. н.э., напоминает шестигранник.

Находкой занимались специалисты Бургасский регионального исторического музея. Крепость когда-то была самой большой средневековой крепостью в этой части страны, а также известна битвой при Русокастро в 1332 году.

После раскопок археологи сделали выводы о размерах крепости. Она была 16 м в длину и 11 м в ширину, ширина стен составляла около 2 м. Здание было три или четыре этажа высотой до 18 м.

В 1340 году, во время вторжения солдат Османской империи крепость был подожжен и уничтожен.

"В строительстве использовали высечено камни, конструкция была буквально идеальной. К сожалению камни, основой которого была крепость, привлекла внимание местных и на протяжении нескольких веков люди использовали исторический памятник как карьер", — сообщают специалисты Бургасский исторического музея.

Исследователи предположили, что первый этаж башни раньше использовали как погреб, на других — располагались мастерские, где изготавливались и обрабатывались рога домашнего скота, оленей и ланей.

"Наверное, смой ценной находкой при раскопках стала мастерская, где изготовлялись изделия из рогов животных. Во время пожара, который уничтожил башню, часть артефактов упали на нижний этаж, где их и обнаружили", — сообщают археологи.

Напомним, комментарии сообщали о том, что археологи нашли мумию животного, меняет представление о цивилизации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://archaeologyinbulgaria.com/2020/11/04/massive-hexagonal-tower-keep-horn-workshop-excavated-in-medieval-fortress-rusocastro-in-southeast-bulgaria/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ