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NASA нашли в нашей галактике 300 миллионов обитаемых планет

Большинство из этих планет могут быть каменистыми и даже пригодными для жизни

сегодня, 16:04
Автор:

Диденко Светлана

В NASA сообщают, что мы не одни в Млечном Пути.

NASA нашли в нашей галактике 300 миллионов обитаемых планет

Фото: Научно-популярный журнал

Ученые заявляют о существовании близко 300 млн планет со скалистой поверхностью, которые могут удерживать воду. К такому выводу ученые пришли после обработки данных с телескопа "Кеплер" с использованием результатов исследований космических агентств других стран.  Число, которое назвали в NASA – 300 млн планет, количество может быть не точным, их может оказаться намного больше. Ближайшая от Земли планета находится на расстоянии приблизительно в 20 световых лет.  

Руководитель исследования Стив Брайсон отмечает, что большинство из этих планет могут быть каменистыми и даже пригодными для жизни. 

В рамках исследования к поставленным задачам ученых был поиск звезд в галактике Млечный путь, которые по возрасту и температуре схожи на Солнце и экзопланеты с примерно такими же характеристиками, которые есть у Земли. При поиске учитывали расстояние планет к звездам, чтобы вона на поверхности оставалась в жидком состоянии. К слову, ранее ученые оценивали планеты на пригодность к проживанию, не учитывая температурные характеристики. С помощью новых данных, ученые обновили  трехмерную карту нашей галактики.

Ученый-исследователь NASA Рави Коппарапу отмечает, что результаты миссии Gaia Европейского космического агентства (ESA), помогли взглянуть на эти планеты и их звезды по-другому. Также команда ученых сообщили, что сузили круг к 7% звезд, похожих на Солнце, около которых могут быть 75% обитаемых планет. 

"Комментарии" также сообщали, что в NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода


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Источник: https://vokrugsveta.ua/science/astronomy-nasa-nashli-v-nashej-galaktike-300-mln-obitaemyh-planet-06-11-2020
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