"Напоминал пейзаж далекой планеты": в Одесской области гибнут заповедные лиманы

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Дмитрий Симоненко
Треть лиманов
в национальном заповеднике "Тузловские лиманы", который находится в Одесской
области, пересохли. Об этом сообщил сотрудник нацпарка, известный
эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.
Фото: Facebook Иван Русев
По словам
эколога, причиной исчезновения водоемов стало нарушение водного сообщения между
Черным морем и заповедными озерами.
Ученый
обратил внимание на то, что на данный момент вода в лимане Будуры практически
испарилась. Лишь на небольшом его участке вырабатывается соль, а водоросли
водоема приобрели красный оттенок, который ученый сравнивает с пейзажем чужой
планеты.
На данный
момент ученые Украины и сотрудники заповедника активно ищут пути решения вопроса
подачи воды из моря в водоемы, в том числе и технические, а также то, как восстановить
биосистемы лиманов.
Тузловские лиманы — национальный украинский заповедник площадью почти 28 га, который находится в Татарбунарском районе Одесской области. Официально он был создан 1 января 2010 года. Общая площадь лиманов занимает 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.
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