"Напоминал пейзаж далекой планеты": в Одесской области гибнут заповедные лиманы

Треть лиманов в национальном заповеднике "Тузловские лиманы", который находится в Одесской области, пересохли. Об этом сообщил сотрудник нацпарка, известный эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook Иван Русев

"Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море – Тузловские лиманы", - пишет Русев.

По словам эколога, причиной исчезновения водоемов стало нарушение водного сообщения между Черным морем и заповедными озерами.

Ученый обратил внимание на то, что на данный момент вода в лимане Будуры практически испарилась. Лишь на небольшом его участке вырабатывается соль, а водоросли водоема приобрели красный оттенок, который ученый сравнивает с пейзажем чужой планеты.

"Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты. Такой цвет является своего рода индикатором массового "цветения" зеленой микроводоросли Дуналиелла Салина в период высокой температуры и солености лимана. Важную роль также играют и галобактерии", - поясняет Русев.

На данный момент ученые Украины и сотрудники заповедника активно ищут пути решения вопроса подачи воды из моря в водоемы, в том числе и технические, а также то, как восстановить биосистемы лиманов.

Тузловские лиманы — национальный украинский заповедник площадью почти 28 га, который находится в Татарбунарском районе Одесской области. Официально он был создан 1 января 2010 года. Общая площадь лиманов занимает 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.













Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые рассказали, какие животные вымрут до конца века.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!