На Земле уже началось шестое массовое вымирание – ученые сообщили признаки

В течение многих лет ученые били тревогу, предупреждая, что серьезное снижение биоразнообразия животных по всему миру предвещает начало шестого массового вымирания Земли. Об этом сообщает Science Alert.

Улитка - Science Alert

Несмотря на множество доказательств, свидетельствующих о том, что это мрачное явление разворачивается вокруг нас, не все соглашаются.

"Резко возросшие темпы вымирания видов и сокращение численности многих популяций животных и растений хорошо задокументированы, но некоторые отрицают, что эти явления являются массовым вымиранием. Это возражение основывается на очень пристрастной оценке кризиса, который сосредоточен на млекопитающих и птицах и игнорирует беспозвоночных, которые, конечно, составляют подавляющее большинство биоразнообразия ", – говорит биолог Роберт Коуи из Гавайского университета в Маноа.

В новом исследовании Коуи и его коллеги-исследователи пытаются опровергнуть мысли, сосредотачивая внимание на вымирании беспозвоночных существ, которым уделяется гораздо меньше внимания, чем позвоночным животным, в дискуссиях о потере биоразнообразия – даже в уважаемом Красном списке видов, находящихся под угрозой исчезновения.

"Красный список очень пристрастен", — пишут Коуи и его коллеги в своей статье.

Исследователи говорят, что с 1500 года нашей эры около 1,5 процента оцененных видов млекопитающих и птиц вымерли по подсчетам МСОП, что не так далеко от "фонового" уровня вымирания, который существует между событиями массового вымирания.

Но если мы экстраполируем на основе оценок вымирания беспозвоночных, не рассматриваемых МСОП, ситуация выглядит гораздо хуже.

Чтобы подчеркнуть огромный масштаб потери биоразнообразия, упущенный в цифрах МСОП, исследователи сосредоточились на моллюсках, составляющих второй по величине тип беспозвоночных животных после членистоногих, причем сами беспозвоночные представляют подавляющее большинство известных видов животных (до 97 процентов).

Исследователи предполагают, что от 7,5 до 13 процентов всех известных видов растений и животных на Земле могли вымереть с 1500 года нашей эры – количество вымираний больше, чем признает МСОП.

"Бесхребетные были ключом к подтверждению того, что мы действительно наблюдаем начало шестого массового вымирания в истории Земли", — говорит Коуи.

На вопрос, можно ли остановить эти опасные тенденции, исследователи не знают ответа. Но они призывают ученых и охранников природы продолжать привлекать внимание к кризису биоразнообразия.

Ученые также отмечают, что мы, скорее всего, не сможем спасти все виды, которые сейчас вымирают, но если мы будем действовать осторожно и безотлагательно, мы по крайней мере сможем сохранить большинство и задокументировать их для будущих поколений.

Как сообщали ранее "Комментарии", тысячи животных погибли после того, как более 300 тысяч галлонов дизельного горючего вылились на прибрежную водно-болотную зону вблизи Нового Орлеана, штат Луизиана.

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