На украинской станции "Академик Вернадский" обнаружили неожиданного гостя (ФОТО)

Полярники из "Академик Вернадский" рассказали о неожиданном госте, который посетил украинскую станцию. По словам украинских исследователей, императорский пингвин впервые за четыре года пришел на станцию. Полярники указывают, что птица совсем молодая, ведь у нее еще серая окраска на голове.



Станция "Академик Вернадский" в Антарктиде. Фото из открытых источников

На странице Национального антарктического научного центра в Facebook поделились фотографиями императорского пингвина, который пришел на станцию "Академик Вернадский".

"К украинским полярникам пришел неожиданный гость – императорский пингвин! Такой визит стал сюрпризом, потому что императорские пингвины не гнездятся в районе Вернадского, а выбирают более холодные территории. Ближайшая их колония расположена в более чем 300 км от нас", — сообщили в антарктическом научном центре.

Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: Александр Мацибура и Анна Соина

Последний раз на украинскую станцию императорские пингвины приходили почти четыре года назад – в декабре 2020. По словам полярников, пингвин два дня гуляет вблизи станции и особое внимание уделяет геомагнитной обсерватории.





Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: Александр Мацибура и Анна Соина



Императорский пингвин – это самая большая птица из семьи пингвинов. Он может достигать роста до 130 см и весить до 50 кг. Из всех видов пингвинов, императорский заходит дальше всех на юг, вглубь континента Антарктида. Они размножаются антарктической зимой, когда темно и очень холодно.





Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: Александр Мацибура и Анна Соина



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные отреагировали на информацию о расходах государства на финансирование станции "Академик Вернадский".

Также "Комментарии" писали, что ученые нашли огромное кладбище пингвинов в Антарктиде.