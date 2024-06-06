На украинской станции "Академик Вернадский" обнаружили неожиданного гостя (ФОТО)

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Slava Kot
Полярники из "Академик Вернадский" рассказали о неожиданном госте, который посетил украинскую станцию. По словам украинских исследователей, императорский пингвин впервые за четыре года пришел на станцию. Полярники указывают, что птица совсем молодая, ведь у нее еще серая окраска на голове.
Станция "Академик Вернадский" в Антарктиде. Фото из открытых источников
На странице Национального антарктического научного центра в Facebook поделились фотографиями императорского пингвина, который пришел на станцию "Академик Вернадский".
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: Александр Мацибура и Анна Соина
Последний раз на украинскую станцию императорские пингвины приходили почти четыре года назад – в декабре 2020. По словам полярников, пингвин два дня гуляет вблизи станции и особое внимание уделяет геомагнитной обсерватории.
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: Александр Мацибура и Анна Соина
Императорский пингвин – это самая большая птица из семьи пингвинов. Он может достигать роста до 130 см и весить до 50 кг. Из всех видов пингвинов, императорский заходит дальше всех на юг, вглубь континента Антарктида. Они размножаются антарктической зимой, когда темно и очень холодно.
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: Александр Мацибура и Анна Соина
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные отреагировали на информацию о расходах государства на финансирование станции "Академик Вернадский".
Также "Комментарии" писали, что ученые нашли огромное кладбище пингвинов в Антарктиде.
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