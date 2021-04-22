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Главная Новости Общество наука и обучение На Солнце зафиксировали семь мощных вспышек: подробности
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На Солнце зафиксировали семь мощных вспышек: подробности

Вспышки считают источником магнитных бурь на нашей планете

сегодня, 15:58
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 22 апреля, с начала дня ученые зафиксировали на Солнце много вспышек. Об этом сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пишет "УНИАН".

На Солнце зафиксировали семь мощных вспышек: подробности

На Солнце зафиксировали семь мощных вспышек: подробности - фото из открытых источников

Отмечается, что мощность солнечных вспышек классифицируется по баллам A, B, C, M, X. По данным ведомства, сегодня удалось зафиксировать семь вспышек класса C и выше. 

Известно, что такие вспышки считают источником магнитных бурь на нашей планете. Они способны вызывать сбои в работе систем связи, оказывать влияние на состояние здоровья метеозависимых и пожилых людей. 

В издании отмечают, чтобы уберечь себе от нежелательных последствий магнитных бурь, стоит начать подготовку к ним за несколько дней. Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, исключить алкоголь и кофе. Также стоит как можно больше времени проводить на свежем воздухе и следить за режимом сна. Если у вас все же появились явные признаки недомогания и состояние не улучшается, нужно обязательно обратиться за консультацией к доктору. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что когда Солнце наиболее активно — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь.  По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в апреле будут несколько дней, когда возможны повышения солнечной активности, но она будет незначительной. 

Геомагнитные колебания могут вызвать слабость, головные боли, перепады настроения, раздражительность. Чтобы этого избежать, нужно снизить нагрузку на организм, избегать стрессов, отказаться от вредных привычек.





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Источник: https://www.unian.net/science/na-solnce-zafiksirovali-7-moshchnyh-vspyshek-novosti-11397217.html
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