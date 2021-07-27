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Мнение украинцев: где лучше получить образование - в Украине или за рубежом

Где, по мнению украинцев, лучшее образование

сегодня, 16:25
Автор:

Мокрик Анастасия

Среди населения Украины был проведен опрос, в котором респонденты отвечали на вопросы о том, где лучше получить образование — в своей родной стране или же отправиться за границу. Об этом информирует Research & Branding Group – компания в области исследований рынка и рекламной деятельности.

Мнение украинцев: где лучше получить образование - в Украине или за рубежом

Опрос украинцев - фото: из открытых источников

Согласно полученным результатам, 40% опрошенных считают, что получать высшее образование лучше за рубежом. Украинцы отметили, что там, в отличие от наших вузов, можно получить больше знаний и по окончании действительно быть грамотным в своей профессии. За украинские высшие учебные заведения проголосовали 15% респондентов. Еще 33% уверены, что уровень полученных знаний в наших университетах и зарубежных примерно одинаковый. А 12% так и не смогли определиться с точным ответом на данный вопрос.

К слову, еще в 2017 году число тех, кто выбирал в аналогичном опросе украинские вузы, значительно уменьшилось. Однако вырос процент людей, который считают одинаковым уровень знаний в учебных заведениях нашей страны и за рубежом. 

Стоит отметить, что большинство тех, кто проголосовал за украинские вузы, — это жители сёл. Соответственно, в городах намного меньше людей считает, что в Украине можно получить хорошее образование. Больше всего голосов за зарубежное образование отдали жители Западной Украины. Среди них и меньший процент тех, кто считает одинаковым образование в Украине и других странах. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО. Подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, в университетах Украины подорожало обучение.



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Источник: http://rb.com.ua/blog/obrazovanie-v-ukraine-i-za-rubezhom-mnenie-ukraincev/
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