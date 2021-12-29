Министр образования рассказал о еще одной победе: о чем идет речь

До конца 2021 года был реализован проект "Ноутбук каждому учителю". Об этом сообщил Министр образования Сергей Шкарлет.

Учителя получили ноутбуки, фото из открытых источников

"У нас еще одна победа. Совместно с Минцифрой, в рамках национального проекта "Ноутбук каждому учителю", нам удалось закупить более 61 тысяч единиц современной техники", — написал он в Telegram.

В областях Украины учителя общеобразовательных школ получили ноутбуки для работы с учащимися как во время дистанционного обучения, так и во время очного обучения.

Всего в рамках проекта купили 61628 ноутбуков для педагогов. На закупку расходовали средства из местных бюджетов и государственного. Кроме того, еще 73 млн. гривен частично направят на закупку 50 школьных автобусов. Другую часть отдадут учебным заведениям для приобретения необходимых предметов гигиены.

Сообщается, что эти деньги предусматривались для приобретения техники, однако удалось выполнить план за меньшую сумму и сэкономить более 100 миллионов гривен.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине стремительно растет образовательное неравенство во время дистанционного обучения. Нардеп подчеркнула, что треть от общего числа учеников, даже не имеющих базовый уровень компетентности по математике и четверть — по естественным наукам.

Также мы писали, что Инна Совсун рассказала о проблемах образования и подчеркнула, что нужно перестать брать всех подряд в университеты. Нардеп прокомментировала состояние образования на всех уровнях. Что касается высшего образования, то в университетах уровень знаний и подготовки студентов значительно упал за 10 лет. Поэтому она уверена, что нужно устанавливать пороговые проходные баллы.

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