Министр науки и образования Оксен Лесной решил отказаться от степени кандидата наук

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Белоокая Ира
Об этом министр науки и образования написал на своей странице в Facebook, сообщает портал "Комментарии".
Оксен Лесной. Фото из открытых источников
Такой возможности раньше не было, заметил он.
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Как он убежден, в сегодняшнем академическом мире научная степень это не что иное, как "о получении, а не получении, а также о ценности и доверии".
Далее же на становление современной культуры академической добродетели должен повлиять еще дорабатывающий закон, подытожил министр науки и образования.
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