Министр науки и образования Оксен Лесной решил отказаться от степени кандидата наук

Об этом министр науки и образования написал на своей странице в Facebook, сообщает портал "Комментарии".



Оксен Лесной. Фото из открытых источников

Такой возможности раньше не было, заметил он.

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"На себе, собственно, первым испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", — отметил министр.

Как он убежден, в сегодняшнем академическом мире научная степень это не что иное, как "о получении, а не получении, а также о ценности и доверии".

Постсоветская культура это несколько искривила, а мы это исправим и сформируем новую культуру академической добродетели, где будет место только для настоящей науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и обладать научными степенями, по моему мнению, должны только ученые", — добавил Оксен Лесной.

Далее же на становление современной культуры академической добродетели должен повлиять еще дорабатывающий закон, подытожил министр науки и образования.

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