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Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

В этом возрасте очень важно следить за своим здоровьем

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В ходе масштабного исследования группа ученых из США и Финляндии выяснила, какой возраст является самым опасным для женщин и мужчин.

Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

назван самый опасный возраст для людей / фото: pixabay.com

Эксперты проанализировали данные о здоровье тысячи пациентов из разных стран и городов, разного возраста и расы и пришли к выводу, что вероятность развития опасных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу, для представителей сильного пола достигает своего пика после 40 лет. То есть, выйдя за этот рубеж мужчинам необходимо более тщательно следить за своим здоровьем, в частности избавиться от вредных привычек, постоянного стресса и перейти на правильное питание. Для женщин "опасный" возраст наступает раньше — после 30 лет. Преодолев эту отметку, прекрасной половине человечества стоит больше времени уделять своему эмоциональному самочувствию и физической форме.

 Ученые говорят, что люди, ведущие нездоровый образ жизни должны быть готовы к тому, что проживут приблизительно на 10 лет меньше, чем те, кто бережно относиться к своему организму. 

Дело в том, что неправильное питание и малоподвижный образ жизни повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета и онкологии. 

Напомним, в какие периоды жизни мозг человека особенно чувствителен к токсическому действию алкогольных напитков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили возраст, в котором человек лишается состояния "подъема" и теряет мотивацию. По словам психолога Гермундура Сигмундссона, есть три фактора, которые помогают человеку оставаться мотивированным и "подпитывать" свою силу воли и энтузиазм.


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Источник: https://cursorinfo.co.il/health-medicine/uchenye-nazvali-samyj-opasnyj-vozrast-dlya-muzhchin-i-zhenshhin-2/
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