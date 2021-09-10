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Главная Новости Общество наука и обучение Мама пришла в бешенство из-за того, что учитель в школе вылил в унитаз любимый напиток сына
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Мама пришла в бешенство из-за того, что учитель в школе вылил в унитаз любимый напиток сына

Разъяренная мама говорит, что у ее мальчика осталась головная боль после того, как учитель вылил его тыквенный напиток в раковину в жаркий день из-за политики, разрешающей употребление только воды

сегодня, 15:25
Автор:

Хмільовська Інна

В Великобритании Стефани Лэпхэм раскритиковала начальную школу Блэкхорс в Бристоле за то, что во вторник, когда температура достигла отметки +28°C, пятилетнему Рокки сквош (легкий освежающий напиток, чаще всего состоящий из цитрусовых и газированной воды с ярко-выраженным цитрусовым ароматом) заменили водой. Об этом информирует издание The Mirror.

Мама пришла в бешенство из-за того, что учитель в школе вылил в унитаз любимый напиток сына

Учитель в школе вылил в унитаз сквош, фото с открытых источников

Мама мальчика говорит, что заменить напиток из черной смородины было "пренебрежением со стороны учителя", поскольку температура была такой высокой.

34-летняя женщина добавила, что Рокки пришел домой в тот день с головной болью и "плакал всю ночь" из-за обезвоживания после того, как не пил весь день. 

"Рокки вернулся в школу в понедельник после летних каникул и пошел в первый год с новым учителем. Он пришел домой из школы во вторник, жалуясь на головную боль весь вечер, очень расстроенный и держащий голову. У него проблемы с речью и языковым развитием, поэтому, когда он плакал и сказал мне во вторник вечером, что его учитель вылил его напиток в раковину, я подумала, что он, должно быть, ошибся, и этого не могло быть. Когда на следующий день я отвезла его в школу, подумала, что быстро заскочу, чтобы поговорить с учителем, и она сказала: "Да, верно, школьная политика — это вода", — рассказывает женщина.

Во-первых, в нем нет сахара, и во-вторых, учитель не имеет права отбирать у ребенка его вещи. Это непрозрачная бутылка, и она изо всех сил старалась заглянуть внутрь, что там находится.

Мисс Лэпхэм не разрешила Рокки пойти в класс в среду утром. Она пошла к директору школы, чтобы пожаловаться, он позволил всем детям продолжать пить сквош до половины семестра, чтобы они могли адаптироваться к школе спокойнее.

"Если бы я давала ему Red Bull или Coca Cola, но это немного сквоша", — рассказывает в ярости мама.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что украинским школам рекомендуют применить методику Сухомлинского в обучении из-за пандемии.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mums-fury-after-teacher-pours-24952184
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