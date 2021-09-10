Мама пришла в бешенство из-за того, что учитель в школе вылил в унитаз любимый напиток сына

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Хмільовська Інна
В Великобритании Стефани Лэпхэм раскритиковала начальную школу Блэкхорс в Бристоле за то, что во вторник, когда температура достигла отметки +28°C, пятилетнему Рокки сквош (легкий освежающий напиток, чаще всего состоящий из цитрусовых и газированной воды с ярко-выраженным цитрусовым ароматом) заменили водой. Об этом информирует издание The Mirror.
Учитель в школе вылил в унитаз сквош, фото с открытых источников
Мама мальчика говорит, что заменить напиток из черной смородины было "пренебрежением со стороны учителя", поскольку температура была такой высокой.
34-летняя женщина добавила, что Рокки пришел домой в тот день с головной болью и "плакал всю ночь" из-за обезвоживания после того, как не пил весь день.
Во-первых, в нем нет сахара, и во-вторых, учитель не имеет права отбирать у ребенка его вещи. Это непрозрачная бутылка, и она изо всех сил старалась заглянуть внутрь, что там находится.
Мисс Лэпхэм не разрешила Рокки пойти в класс в среду утром. Она пошла к директору школы, чтобы пожаловаться, он позволил всем детям продолжать пить сквош до половины семестра, чтобы они могли адаптироваться к школе спокойнее.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что украинским школам рекомендуют применить методику Сухомлинского в обучении из-за пандемии.
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