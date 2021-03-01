Люди игнорируют побочное действие лекарств: какие это имеет последствия - исследование

Исследование, опубликованное в Journal of General Internal Medicine, рассказало о последствиях неправильного употребления лекарственных средств, а также о том, в чем опасность игнорирования побочных эффектов, возникающих от препаратов, передает "24 Канал".

Люди игнорируют побочное действие лекарств: какие это имеет последствия - фото из открытых источников

По данным источника, недостаточное понимание пользы и потенциального вреда лекарств часто приводит к тому, что пациенты принимают их неправильно, в результате чего растет количество госпитализаций и летальных случаев, в частности, среди пожилых людей.

В недавнем исследовании, специалисты попытались выяснить, насколько хорошо люди возрастом от 50 лет усваивают информацию о лекарственных препаратах, рекомендованных доктором.

Эксперты изучили данные, полученные ранее от исследования взаимодействия между медиками и пациентами, в частности коммуникации. Сообщается, что участниками исследования стали 81 человек, которым в совокупности были назначены более 100 препаратов. Пациенты не принимали их ранее.

По завершению анализа выяснилось, что люди старшего возраста чаще всего хорошо понимают данные о дозировке и длительности приема препаратов. Приблизительно 70% участников исследования ориентировались в данной информации, даже не получив ее от доктора. Однако ученые также определили, что даже после объяснения от врача, в 22% случаев пациенты не видели в лекарствах опасности.

Группа авторов исследования считает, что во время коммуникации с пациентами медикам стоит акцентировать внимание не только на дозировке препаратов, длительности курса, но и на побочных действиях. Ученые также порекомендовали убедиться, действительно ли человек достаточно усвоил информацию.

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