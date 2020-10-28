Львовских водителей отправили на курс "Культура общения"

Вчера, 27 октября, Львовэлекротранс отправил водителей трамваев и троллейбусов на тренинг для повышения культуры общения. Занятия проводила кафедра педагогики Украинского католического университета. Об этом сообщает прес-центр Львовской городской администрации.

Фото: prolviv

Программа "Культура общения" предусматривает четыре блока: "Существует ли идеальная поездка", "Почему возникают конфликты?", "Репутация водителя" и "Реагирование на ситуации". Тренинг вела кандидат наук по социальным коммуникациям Ольга Лалак.





Водители выполняли упражнения и практические задания, делились личным опытом и анализировали предложенные ситуации. В конце занятия они просмотрели обучающий фильм, чтобы научиться избегать конфликтных ситуаций. Всего неделю назад два десятка сотрудников Львовэлектротранс проходили тренинг по этике и коммуникациям.

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