Водитель-"бог" под наркотиками устроил ряд ДТП в Одессе (ВИДЕО)

В Одессе водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, за одно утро устроил сразу несколько аварий. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

Так, утром, около 7:00, на перекрестке улицы Канатной и Итальянского бульвара экипаж патрульной полиции регулировал дорожное движение, поскольку проводились ремонтные работы. В это время водитель автомобиля Subaru Forester наехал на указанный служебный автомобиль Toyota Prius, после чего поехал по улице Канатной. Инспекторы немедленно передали ориентировки на задержание нарушителя и начали преследование.

Удалось задержать Subaru на улице Фонтанская дорога. По данным полиции, до задержания водитель совершил еще четыре ДТП. В одной из аварий есть пострадавший.

Как выяснилось, 39-летний водитель находился за рулем с явными признаками наркотического опьянения. Какие-либо документы на машину у него отсутствовали.

В соцсетях опубликовали видео с места аварии. Одесситы говорят, что нарушитель мчал на скорости около 150 км\час. При задержании мужчина заявил, что он "бог" и "не убиваем", может освободиться от наручников. А еще признался, что употреблял амфетамин. Правда, задержанный не считает данное вещество наркотиком.

Добавим, что в аварию этим утром попал еще один экипаж полиции, который двигался с включенными спецсигналами на помощь коллегам. Авто столкнулось с Nissan на улице Водопроводной. Двое полицейских и пассажиры иномарки пребывают в больнице.

Ранее сообщалось, что масштабное ДТП произошло в Киеве. Бетономешалка смяла пять авто, пострадали пешеходы.

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