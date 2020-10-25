Водитель-"бог" под наркотиками устроил ряд ДТП в Одессе (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
В Одессе
водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, за одно утро устроил
сразу несколько аварий. Об этом сообщает
Патрульная полиция.
Фото: Патрульная полиция Одесской области
Так, утром, около
7:00, на перекрестке улицы Канатной и Итальянского бульвара экипаж патрульной
полиции регулировал дорожное движение, поскольку проводились ремонтные работы.
В это время водитель автомобиля Subaru Forester наехал на указанный служебный
автомобиль Toyota Prius, после чего поехал по улице Канатной. Инспекторы
немедленно передали ориентировки на задержание нарушителя и начали
преследование.
Удалось задержать
Subaru на улице Фонтанская дорога. По данным полиции, до задержания водитель
совершил еще четыре ДТП. В одной из аварий есть пострадавший.
Как выяснилось,
39-летний водитель находился за рулем с явными признаками наркотического опьянения.
Какие-либо документы на машину у него отсутствовали.
В соцсетях опубликовали видео с места аварии. Одесситы говорят, что нарушитель мчал на скорости около 150 км\час. При задержании мужчина заявил, что он "бог" и "не убиваем", может освободиться от наручников. А еще признался, что употреблял амфетамин. Правда, задержанный не считает данное вещество наркотиком.
Добавим, что в
аварию этим утром попал еще один экипаж полиции, который двигался с включенными
спецсигналами на помощь коллегам. Авто столкнулось с Nissan на улице Водопроводной.
Двое полицейских и пассажиры иномарки пребывают в больнице.
Ранее сообщалось,
что масштабное
ДТП произошло в Киеве. Бетономешалка смяла пять авто, пострадали пешеходы.
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