Масштабное ДТП в Киеве: бетономешалка смяла 5 авто, пострадали пешеходы

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Дмитрий Симоненко
В Киеве
произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей. Известно,
что также жертвами аварии стали пешеходы, к счастью их жизни на данный момент вне
опасности. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.
Фото: РБК-Украина
ДТП произошло
сегодня вечером на Подоле. Причиной происшествия, по предварительным оценкам
экспертов, является неисправность тормозной системы бетономешалки, из-за чего
произошел наезд на другие авто. В итоге пострадали 5 легковых транспортных
средства, при чем некоторые из них довольно сильно.
Кроме того,
во время неконтролируемого движения, грузовик задел двух людей, движущихся по
обочине дороги. К счастью, они отделались ушибами.
Бетономешалка
завершила свое неконтролируемое движение столкновением с забором.
На место происшествия прибыли правоохранители и медики, проводятся экспертно-следственные мероприятия. Отмечается, что водитель неисправного транспортного средства был трезв.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что на Киевщине 21-летний похититель угнал лимузин и совершил на нем ДТП.
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