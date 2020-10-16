Масштабное ДТП в Киеве: бетономешалка смяла 5 авто, пострадали пешеходы

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей. Известно, что также жертвами аварии стали пешеходы, к счастью их жизни на данный момент вне опасности. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Фото: РБК-Украина

ДТП произошло сегодня вечером на Подоле. Причиной происшествия, по предварительным оценкам экспертов, является неисправность тормозной системы бетономешалки, из-за чего произошел наезд на другие авто. В итоге пострадали 5 легковых транспортных средства, при чем некоторые из них довольно сильно.

"Три авто разбиты очень сильно. Тут ремонт на сотни тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время неконтролируемого движения, грузовик задел двух людей, движущихся по обочине дороги. К счастью, они отделались ушибами.

Бетономешалка завершила свое неконтролируемое движение столкновением с забором.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики, проводятся экспертно-следственные мероприятия. Отмечается, что водитель неисправного транспортного средства был трезв.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на Киевщине 21-летний похититель угнал лимузин и совершил на нем ДТП.

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