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Главная Новости Общество происшествия Во все тяжкие по-украински: украсть лимузин и разбить его вдребезги
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Во все тяжкие по-украински: украсть лимузин и разбить его вдребезги

Срок, на который человек может попасть за решетку, может достичь 5 лет

сегодня, 17:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

На Киевщине 21-летний похититель угнал дорогой автомобиль и совершил на нем ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

Во все тяжкие по-украински: украсть лимузин и разбить его вдребезги

Фото: Полиция Киевской области

Так, известно, что вчера в одном из поселков в Киевской области владелец "Lincoln Town Car" по неосмотрительность забыл ключи от замка зажигания в салоне, а не закрыв дверцу транспортного средства. Этим воспользовался нетрезвый молодой человек 1999 года рождения и решил пуститься во все тяжкие на дорогом автомобиле. По дороге нетрезвый руководитель не справился с управлением и столкнулся с забором, разбив автомобиль полностью.

Вскоре транспортное средство было обнаружено правоохранителями, похитителя задержали. Сейчас за похищение и управление автомобилем в нетрезвом виде и совершение ДТП ему грозит уголовная и административная ответственность.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что под Киевом во время проведения полицейскими алкотеста мотоциклисту, драгер зашкалило. Доза употребимого алкоголя мужчиной гипотетически составляла около литра водки.


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