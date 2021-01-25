Локдаун закончился, а «дистанционка» — нет: в каких областях Украины не открылись школы

С 25 января большинство украинских школьников вернулись к очной форме обучения, то есть непосредственно за парты. О количестве учащихся, которые так и остались на "дистанционке", в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Большинство украинских учеников вернулись в школы. Фото: Halfpoint - stock.adobe.com

Так, по словам чиновника, почти на всей территории страны учебные заведения начали стандартный очный процесс обучения. Кое-где привлекаются смешанная и дистанционная формы.

Стоит отметить, что пока в Украине нет ни одной области, где школьники бы вернулись к стандартному (до-карантинному) обучению на все 100%. Максимально к этому показателю приблизились Одесская, Хмельницкая, Днепропетровская, Волынская, Донецкая, Черниговская, Киевская и Житомирская области. Не отстает от них и Киев.

Черкасская, Луганская, Сумская, Киевская область, Херсонщина и Харьковщина открыли дверь 91-99% имеющихся школ. Очень близок к ним и показатель в Николаевской области, однако здесь ученики разных классов будут получать образования различными способами. Так, представители начальной (1-4 классы) и старшей (9, 11 классы) школы будут учиться в очном режиме, другие школьники — по смешанной форме.

58-70% школ работают в Черновицкой, Кировоградской и Запорожской областях.

Во всех остальных регионах Украины преобладают смешанная и дистанционная форма обучения, несмотря на завершение жесткого карантина.

"В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы — по смешанной форме. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично — дистанционная формы обучения", — написал министр.

Следует отметить, что Полтавская область едва ли не единственная, где процент возврата детей к очному обучению — наименьший. В регионе преобладают дистанционная и смешанная формы.

Кроме того, Сергей Шкарлет напомнил, что все образовательные учреждения в Украине работают по карантинным нормам. И если детские сады и школы могут функционировать в обычном режиме, то заведения профтехобразования имеют право посещать лишь группы студентов, количество которых не превышает 20 человек.

Если в любом из учебных заведений более 50% учащихся и представителей персонала находится на самоизоляции через контакт с больным коронавирус, очное обучение должно быть прервано.

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