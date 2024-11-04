Ледниковый период может стать новой реальностью: что говорят ученые



















Согласно новому исследованию, Земля приближается к климатическим условиям, напоминающим предпоследнее межледниковое потепление, разрушившее ключевые течения Атлантического океана. Тогда таяние арктического льда привело к ослаблению системы течений, в частности AMOC, что охладило Северную Атлантику и привело к глобальным изменениям. Ученые предупреждают, что если современные тенденции глобального потепления продолжатся, этот сценарий может повториться уже в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает Live Science.

Замерзшие машины. Фото из открытых источников

Исследование, проведенное учеными из Арктического университета Норвегии, сосредотачивается на анализе климатических условий последнего межледникового периода, который длился около 115-130 тысяч лет назад. Это было время, когда средние температуры на Земле поднялись, а уровень морей значительно вырос, что повлекло за собой масштабное таяние ледников. Этот период дает ценную информацию для понимания современных климатических процессов и того, как глобальное потепление может повлиять на океаническую циркуляцию.

Что такое AMOC и почему он важен

Атлантическая меридиональная вращательная циркуляция (AMOC), включающая хорошо известный Гольфстрим, является одной из важнейших систем течений, регулирующих климат Северного полушария. Эта система выполняет роль своеобразного "конвейера", перенося тепло из тропиков на север, где охлажденная вода погружается и возвращается к югу. Однако таяние арктических льдов может нарушить этот процесс, поскольку поступление пресной воды в Северную Атлантику затрудняет охлаждение и погружение вод, что чревато стабильностью AMOC.





Последствия замедления AMOC: чего ждать

В случае ослабления или коллапса AMOC ожидаются серьезные последствия для климата, включая резкое похолодание Северной Европы, нарушение муссонов в тропических регионах и другие экстремальные погодные явления. Ученые отмечают, что если не будут приняты меры по снижению выбросов парниковых газов, AMOC может остановиться до конца этого столетия.

Современные климатические тенденции и прогноз для Арктики

Спутниковые данные свидетельствуют о том, что за последние 40 лет арктический морской лед значительно снизился, и к 2050 году лето без льда может стать реальностью. Это создает дополнительный риск для AMOC, которая уже демонстрирует признаки замедления из-за изменения климата.

Мохамед Эзат, ведущий автор исследования, подчеркивает, что необходимо приложить значительные усилия, чтобы избежать критических климатических сдвигов.

"Наше исследование показывает, насколько хрупким является климатическое равновесие планеты. Мы должны принять меры, чтобы сохранить стабильность AMOC и избежать катастрофических изменений", — сказал он.

Эверест является самой высокой горой на Земле, и его высота постоянно увеличивается. Международная группа ученых во главе с исследователями из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что высота горы Эверест за последние 89 тыс. лет увеличилась на 15-50 метров, чем это должно было быть. Причем причина этого оказалась неочевидной – детали в материале.