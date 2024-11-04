Ледниковый период может стать новой реальностью: что говорят ученые

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Амбарцумян Анна
Согласно новому исследованию, Земля приближается к климатическим условиям, напоминающим предпоследнее межледниковое потепление, разрушившее ключевые течения Атлантического океана. Тогда таяние арктического льда привело к ослаблению системы течений, в частности AMOC, что охладило Северную Атлантику и привело к глобальным изменениям. Ученые предупреждают, что если современные тенденции глобального потепления продолжатся, этот сценарий может повториться уже в ближайшие десятилетия. Об этом сообщает Live Science.
Замерзшие машины. Фото из открытых источников
Исследование, проведенное учеными из Арктического университета Норвегии, сосредотачивается на анализе климатических условий последнего межледникового периода, который длился около 115-130 тысяч лет назад. Это было время, когда средние температуры на Земле поднялись, а уровень морей значительно вырос, что повлекло за собой масштабное таяние ледников. Этот период дает ценную информацию для понимания современных климатических процессов и того, как глобальное потепление может повлиять на океаническую циркуляцию.
Мохамед Эзат, ведущий автор исследования, подчеркивает, что необходимо приложить значительные усилия, чтобы избежать критических климатических сдвигов.
Эверест является самой высокой горой на Земле, и его высота постоянно увеличивается. Международная группа ученых во главе с исследователями из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что высота горы Эверест за последние 89 тыс. лет увеличилась на 15-50 метров, чем это должно было быть. Причем причина этого оказалась неочевидной – детали в материале.
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