50 тысяч за хорошие баллы: на Закарпатье выпускники получат вознаграждения за ВНО и ГИА

В Мукачево выпускники средних учебных заведений в качестве вознаграждения за старания при подготовке и сдаче на высоком уровне ВНО и ГИА получат приличные суммы денег. Такую инициативу местные власти введут в будущем году. О нововведении сообщает Мукачевский горсовет.

Так, известно, что полдесятка выпускников школ города получат по 50 тыс. гривен в случае сдачи ВНО на 200 баллов хотя бы по одному предмету

Кроме того, денежные вознаграждения будут выплачены и преподавательскому составу, чьи воспитанники получили "отлично" на тестировании. Сумма премии составит 10 тысяч гривен.

По словам представителей городской администрации добавили, вознаграждены за старания в учебе будут и те, кто получит высокие результаты в форме ГИА. Так, известно, что полсотни учеников получат по 15 тысяч гривен. Кроме того, в 2021 году все выпускники получат 1000 гривен после завершения обучения в школе.

Кроме того, программа, в рамках которых совершаются выплаты, предусматривает и стипендию для 20 лучших учеников и спортсменов школ.





Ранее "Комментарии" писали о том, что новоизбранного министра образования и науки Сергея Шкарлета не признают легитимным представители оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Кроме того, порталу стало известно, что Минобразования и науки предлагаем средним учебным заведениям продолжить зимние каникулы на время локдауна, который будет введен по всей территории Украины с 8 до 24 числа следующего месяца. Главам местных департаментов образования уже направили соответствующие указания.





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