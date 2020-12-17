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Главная Новости Общество наука и обучение 50 тысяч за хорошие баллы: на Закарпатье выпускники получат вознаграждения за ВНО и ГИА
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50 тысяч за хорошие баллы: на Закарпатье выпускники получат вознаграждения за ВНО и ГИА

Программа предусмотрена на 2021-2023 года

сегодня, 22:19
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Мукачево выпускники средних учебных заведений в качестве вознаграждения за старания  при подготовке и сдаче на высоком уровне ВНО и ГИА получат приличные суммы денег. Такую инициативу местные власти введут в будущем году. О нововведении сообщает Мукачевский горсовет.

50 тысяч за хорошие баллы: на Закарпатье выпускники получат вознаграждения за ВНО и ГИА

Так, известно, что полдесятка выпускников школ города получат по 50 тыс. гривен в случае сдачи ВНО на 200 баллов хотя бы по одному предмету

Кроме того, денежные вознаграждения будут выплачены и преподавательскому составу, чьи воспитанники получили "отлично" на тестировании. Сумма премии составит  10 тысяч гривен.

По словам представителей городской администрации добавили, вознаграждены за старания в учебе будут и те, кто  получит высокие результаты в форме ГИА. Так, известно, что полсотни учеников получат по 15 тысяч гривен. Кроме того, в 2021 году все выпускники получат 1000 гривен после завершения обучения в школе.

Кроме того, программа, в рамках которых совершаются выплаты, предусматривает и стипендию для 20 лучших учеников и спортсменов школ.


Ранее "Комментарии" писали о том, что новоизбранного министра образования и науки Сергея Шкарлета не признают легитимным представители оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Кроме того, порталу стало известно, что Минобразования и науки предлагаем средним учебным заведениям продолжить зимние каникулы на время локдауна, который будет введен по всей территории Украины с 8 до 24 числа следующего месяца. Главам местных департаментов образования уже направили соответствующие указания.



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Источник: https://www.facebook.com/mukachevo.rada/posts/1795302107292202
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