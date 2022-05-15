"Кровавая Луна" в 2022 году: где и когда можно наблюдать затмение

В понедельник, 16 мая, состоится лунное затмение, которое закроет Коридор затмений, начавшийся 30 апреля. Этот день, по словам экспертов, будет обладать особой энергетикой. Где и когда можно увидеть "Кровавую Луну" и что не желательно делать в этот день?

Лунное затмение 16 мая (фото из открытых источников)

Известно, что полное лунное затмение произойдет в 6:29 по киевскому времени в знаке Зодиака Скорпион, а это указывает на необходимость принятия важных решений. Луна, входя в тень от Земли, начнет приобретать красный оттенок, поэтому это астрологическое событие и называют "Кровавой Луной".

Сообщается, что продолжительность затмения составит 5 часов и 19 минут. Эксперты говорят, что в этот день не стоит участвовать в конфликтах, брать или одалживать кому-то деньги, отправляться в длительные путешествия, а также начинать отношения или заключать брак.

Энергия, которую принесет лунное затмение 16 мая, может принести с собой трансформацию, выход из кризиса, какие-то судьбоносные изменения в глобальных процессах.

Отмечается, что полную фазу Лунного затмения будет видно из Европы, Северной и Южной Америки, Африки и некоторых частей Азии. Но понаблюдать за астрологическим событием смогут все желающие с помощью онлайн-трансляции, которую будет вести National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2022 году будет всего два солнечных затмения, и они будут предшествовать лунным и открывать два коридора затмений ― весенний и осенний. Эксперты говорят, что солнечное затмение оказывает воздействие на события и внешний мир, окружающий нас, а лунное затмение — на подсознание и эмоции.

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