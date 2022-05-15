"Кровавая Луна" в 2022 году: где и когда можно наблюдать затмение

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Светлана Шкурупий
В
понедельник, 16 мая, состоится лунное затмение, которое закроет Коридор
затмений, начавшийся 30 апреля. Этот день, по словам экспертов, будет обладать
особой энергетикой. Где и когда можно увидеть "Кровавую Луну" и что
не желательно делать в этот день?
Лунное затмение 16 мая (фото из открытых источников)
Известно,
что полное лунное затмение произойдет в 6:29 по киевскому времени в знаке
Зодиака Скорпион, а это указывает на необходимость принятия важных решений. Луна,
входя в тень от Земли, начнет приобретать красный оттенок, поэтому это
астрологическое событие и называют "Кровавой Луной".
Сообщается,
что продолжительность затмения составит 5 часов и 19 минут. Эксперты говорят,
что в этот день не стоит участвовать в конфликтах, брать или одалживать кому-то
деньги, отправляться в длительные путешествия, а также начинать отношения или заключать
брак.
Энергия,
которую принесет лунное затмение 16 мая, может принести с собой трансформацию,
выход из кризиса, какие-то судьбоносные изменения в глобальных процессах.
Отмечается, что полную фазу Лунного затмения будет видно из Европы, Северной и Южной Америки, Африки и некоторых частей Азии. Но понаблюдать за астрологическим событием смогут все желающие с помощью онлайн-трансляции, которую будет вести National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в 2022 году будет всего два солнечных затмения, и они будут предшествовать лунным и открывать два коридора
затмений ― весенний и осенний. Эксперты говорят, что солнечное затмение
оказывает воздействие на события и внешний мир, окружающий нас, а лунное
затмение — на подсознание и эмоции.
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