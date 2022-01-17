Солнечные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться

Еще с древних времен люди считали Солнце и Луну особыми объектами для поклонения, а их затмения наводили одновременно беспокойство и восторг. В наше время вокруг такого астрономического события меньше ажиотажа, но все же солнечные и лунные затмения не остаются незамеченными.

Когда в 2022 году будут солнечные затмения | Фото: Unsplash

В 2022 году будет всего два солнечных затмения, и они будут предшествовать лунным и открывать два коридора затмений ― весенний и осенний. Первое состоится 30 апреля в 22:45:19 и закончится 1 мая в 02:37:56 (по киевскому времени). Его будет хорошо видно в южной части Южной Америки, а также северо-восточной акватории Тихого океана.

Второе солнечное затмение произойдет 25 октября в 09:22:46 и закончится в 11:49:54 (по киевскому времени). Его смогут наблюдать жители Европы, западной части Азии и Ближнего Востока.

А лунные затмения состоятся 16 мая и 8 ноября.

Эксперты говорят, что солнечное затмение оказывает воздействие на события и внешний мир, окружающий нас. Лунное затмение — на подсознание и эмоции.

В эти дни эксперты советуют сосредоточиться на положительных мыслях, а также стоит позаботиться о своем психологическом здоровье, потому что во время таких астрономических событий возможны всплески эмоций. Желательно больше отдыхать и отказаться от "тяжелой" пищи.

Напомним, что в 2022 году человечество ожидает несколько зеркальных дат, которые по словам астрологов, будут наполнены сильной энергией. Такие дни способны изменить жизнь, поэтому важно излучать позитивные мысли.

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