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Солнечные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться

Эксперты рассказали, сколько в новом году будет солнечных и лунных затмений и к чему нужно готовиться в эти дни

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Еще с древних времен люди считали Солнце и Луну особыми объектами для поклонения, а их затмения наводили одновременно беспокойство и восторг. В наше время вокруг такого астрономического события меньше ажиотажа, но все же солнечные и лунные затмения не остаются незамеченными.

Солнечные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться

Когда в 2022 году будут солнечные затмения | Фото: Unsplash

В 2022 году будет всего два солнечных затмения, и они будут предшествовать лунным и открывать два коридора затмений ― весенний и осенний. Первое состоится 30 апреля в 22:45:19 и закончится 1 мая в 02:37:56 (по киевскому времени). Его будет хорошо видно в южной части Южной Америки, а также северо-восточной акватории Тихого океана. 

Второе солнечное затмение произойдет 25 октября в 09:22:46 и закончится в 11:49:54 (по киевскому времени). Его смогут наблюдать жители Европы, западной части Азии и Ближнего Востока.

А лунные затмения состоятся 16 мая и 8 ноября. 

Эксперты говорят, что солнечное затмение оказывает воздействие на события и внешний мир, окружающий нас. Лунное затмение — на подсознание и эмоции.

В эти дни эксперты советуют сосредоточиться на положительных мыслях, а также стоит позаботиться о своем психологическом здоровье, потому что во время таких астрономических событий возможны всплески эмоций. Желательно больше отдыхать и отказаться от "тяжелой" пищи. 

Напомним, что в 2022 году человечество ожидает несколько зеркальных дат, которые по словам астрологов, будут наполнены сильной энергией. Такие дни способны изменить жизнь, поэтому важно излучать позитивные мысли. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака в 2022 году "заколдованы" от неудач.


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Источник: https://life.fakty.com.ua/ru/astrolohiia/sonyachni-ta-misyachni-zatemnennya-u-2022-roczi-dati-ta-koridori/
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