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Крадет еду у волков и охотится на гигантов: почему росомаху боятся даже крупные хищники

Этот небольшой хищник способен отбирать добычу у волков и медведей, охотиться на животных, которые в десять раз крупнее него, и находить пищу под многометровым слоем снега.

3 ноября 2026, 09:49
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Сергій Кречмаровський

По размерам росомаха напоминает собаку, но ее смелости могут позавидовать гораздо более крупные хищники. Она отбирает еду у волков и медведей, преодолевает глубокий снег и охотится на добычу, которая намного превосходит ее по размерам.

Крадет еду у волков и охотится на гигантов: почему росомаху боятся даже крупные хищники

Росомаха в естественной среде обитания. Фото: Pixabay

Десять фактов об одном из самых дерзких обитателей дикой природы

  • Не родственница волка. Росомаха относится к семейству куньих и является его крупнейшим представителем. Ее родственники — выдры, барсуки и ласки.

  • Не такая уж и большая. Самец весит до 18 кг, самка — около 12 кг. Однако это не мешает животному вести себя смело.

  • Крадет еду у хищников. Росомаха может отобрать добычу у волков, медведей и даже пум.

  • Быстро бегает. Во время преследования она разгоняется до 48 км/ч, хорошо плавает и лазает по деревьям.

  • Охотится на гигантов. Росомаха способна нападать на лосей и северных оленей, которые могут быть в десять раз крупнее нее.

  • Не боится морозов. Густой жирный мех защищает от холода и влаги, а широкие лапы помогают передвигаться по снегу.

  • Чувствует добычу под снегом. Острый нюх помогает находить туши, погребенные под сугробами толщиной до шести метров.

  • Прячет еду про запас. Излишки добычи росомаха закапывает в снег, используя его как природный холодильник.

  • Контролирует огромную территорию. Участок самца может достигать 2000 квадратных километров. Его границы животное помечает пахучим секретом.

  • Рожает в снежном логове. Самка обустраивает глубокую нору с туннелями, а детеныши остаются с ней до года.

Росомахи обитают в холодных регионах Северного полушария — от Канады и Аляски до Скандинавии. В дикой природе они живут в среднем около десяти лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, есть ли у животных душа



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Источник: https://www.thefactsite.com/wolverine-animal-facts/
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