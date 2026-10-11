Есть ли у животных душа? Ответ на этот вопрос может изменить ваше представление о любимчиках

Есть ли у собак, кошек и других животных душа? Этот вопрос волнует людей, которые любят домашних питомцев, задумываются об этике употребления мяса или озабочены судьбой живой природы. Однако единого ответа нет: разные религии по-разному объясняют, имеют ли животные душу и чем она отличается от человеческой. Издание Britannica рассмотрело взгляды пяти религиозных традиций.

Вопрос о душе животных заставляет задуматься о внутреннем мире наших любимцев. Фото: Bellahu123 / Pixabay

Отличается ли душа животных от человеческой

В иудаизме людей и животных считают живыми существами, имеющими нефеш – душу, связанную с телесной жизнью, ощущениями и кровью. В то же время во многих иудейских толкованиях человеческая душа, нешама, продолжает существовать после смерти, а животная — нет. Однако отдельные течения мистического иудаизма допускают переселение душ между людьми и животными.

В христианстве животным также приписывают душу, но иной природы, чем человеческая. Она обеспечивает движение, память и желание, в то время как человеческая душа способна к рациональному мышлению. Фома Аквинский считал, что животная душа не может попасть в рай. Основатель методизма Джон Уэсли верил, что животные воскреснут и попадут на небеса.

Религии, признающие души всех живых существ

В индуизме у людей и животных есть душа, которая проходит через бесконечный цикл рождений и смертей. Человек может переродиться животным, а животное – человеком. Рождение животным при этом рассматривают как следствие отрицательной кармы. Многие направления индуизма поощряют вегетарианство и ненасилие.

Буддизм также признаёт цикл перерождений, но отрицает существование неизменной вечной души. Люди и животные перерождаются в соответствии с кармой, хотя человеческая жизнь считается наиболее благоприятной для достижения нирваны.

Джайнизм утверждает, что душой обладают все живые существа, даже микроскопические организмы. Поэтому последователи этой религии строго соблюдают принцип ненасилия. Некоторые монахи и монахини фильтруют воду, носят тканевые маски и принимают другие меры, чтобы случайно не навредить живым существам.

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