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Краде їжу у вовків і полює на гігантів: чому росомаху бояться навіть великі хижаки

Цей невеликий хижак здатний відбирати здобич у вовків і ведмедів, полювати на тварин, які вдесятеро більші за нього, та знаходити їжу під багатометровим шаром снігу.

3 листопада 2026, 09:49
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Сергій Кречмаровський

Росомаха за розмірами нагадує собаку, але її сміливості можуть позаздрити значно більші хижаки. Вона відбирає їжу у вовків і ведмедів, долає глибокий сніг та полює на здобич, яка набагато перевершує її за розмірами.

Краде їжу у вовків і полює на гігантів: чому росомаху бояться навіть великі хижаки

Росомаха в природному середовищі існування. Фото: Pixabay

Десять фактів про одного з найзухваліших мешканців дикої природи

  • Не родичка вовка. Росомаха належить до родини куницевих і є найбільшою її представницею. Її родичі — видри, борсуки та ласки.

  • Не така вже й велика. Самець важить до 18 кг, самка — близько 12 кг. Однак це не заважає тварині поводитися сміливо.

  • Краде їжу в хижаків. Росомаха може відібрати здобич у вовків, ведмедів і навіть пум.

  • Швидко бігає. Під час переслідування вона розганяється до 48 км/год, добре плаває та лазить по деревах.

  • Полює на велетнів. Росомаха здатна нападати на лосів і північних оленів, які можуть бути вдесятеро більшими за неї.

  • Не боїться морозу. Густе жирне хутро захищає від холоду й вологи, а широкі лапи допомагають ходити по снігу.

  • Відчуває здобич під снігом. Гострий нюх допомагає знаходити туші, поховані під заметами завтовшки до шести метрів.

  • Ховає їжу про запас. Надлишок здобичі росомаха закопує в сніг, використовуючи його як природний холодильник.

  • Контролює величезну територію. Ділянка самця може сягати 2000 квадратних кілометрів. Межі він позначає пахучим секретом.

  • Народжує в сніговому лігві. Самка облаштовує глибоку нору з тунелями, а дитинчата залишаються з нею до року.

Росомахи мешкають у холодних регіонах Північної півкулі — від Канади й Аляски до Скандинавії. У дикій природі вони живуть у середньому близько десяти років.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, чи мають тварини душу



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Джерело: https://www.thefactsite.com/wolverine-animal-facts/
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