Когда и как наступит конец света: появилось новое исследование эксперта из США

Вселенная неизбежно прекратит свое существование через 200 миллионов лет. Об этом заявила космолог из университета Северной Каролины Кэти Мак, которая выпустила книгу "Конец всего (с точки зрения астрофизики)". Эксперт считает, что конец всему живому произойдет по трем сценариям, - передает Vice.

Так, согласно исследованию Мак, первый вариант - тепловая гибель, сценарий которой будет развиваться на протяжении минимум тысячелетия. Ученая уверена, что свое существование прекратят галактики, звезды сгорят, а атомы распадутся. Согласно второй версии, произойдет “большой разрыв”, который может уничтожить пространственно-временную ткань. Эксперт считает, что в результате исчезнет гравитация и Земля взорвется. Третий сценарий, по словам американки, будет самым стремительным: произойдет так называемый ложный вакуум. Некоторые ученые полагают, что наша Вселенная состоит из нестабильной материи, которая может в миг исчезнуть в квантовом пузыре. Кэти Мак полагает, что при таком сценарии человечество за долю секунды исчезнет, даже не осознавая, что происходит.

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