kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.08.2020

BTC/USD

11854.46

ETH/USD

427.31

LTC/USD

64.45

НБУ 17.08.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Когда и как наступит конец света: появилось новое исследование эксперта из США
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда и как наступит конец света: появилось новое исследование эксперта из США

Американский эксперт прогнозирует тепловую гибель, "большой разрыв" Земли или "ложный вакуум", при котором человечество исчезнет за секунду

сегодня, 11:29 comments599
Автор:

Елена Волкова

Вселенная неизбежно прекратит свое существование через 200 миллионов лет. Об этом заявила космолог из университета Северной Каролины Кэти Мак, которая выпустила книгу "Конец всего (с точки зрения астрофизики)". Эксперт считает, что конец всему живому произойдет по трем сценариям, - передает Vice.

Когда и как наступит конец света: появилось новое исследование эксперта из США

Так, согласно исследованию Мак, первый вариант - тепловая гибель, сценарий которой будет развиваться на протяжении минимум тысячелетия. Ученая уверена, что свое существование прекратят галактики, звезды сгорят, а атомы распадутся. Согласно второй версии, произойдет “большой разрыв”, который может уничтожить пространственно-временную ткань. Эксперт считает, что в результате исчезнет гравитация и Земля взорвется. Третий сценарий, по словам американки, будет самым стремительным: произойдет так называемый ложный вакуум. Некоторые ученые полагают, что наша Вселенная состоит из нестабильной материи, которая может в миг исчезнуть в квантовом пузыре. Кэти Мак полагает, что при таком сценарии человечество за долю секунды исчезнет, даже не осознавая, что происходит.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!