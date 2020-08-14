kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.08.2020

BTC/USD

11727.55

ETH/USD

427.27

LTC/USD

56.52

НБУ 14.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Когда гремит за окном: появился список запрещенных дел, которыми нельзя заниматься в грозу
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда гремит за окном: появился список запрещенных дел, которыми нельзя заниматься в грозу

Ученые говорят, что гроза может причинить вред даже тогда, когда человек находится дома

сегодня, 13:07
Автор:

Елена Волкова
Когда гремит за окном: появился список запрещенных дел, которыми нельзя заниматься в грозу

Завтра в Украине возможны грозы. И лишь немногие знают, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы. Об этом пишет medikforum.

Ученые предупреждают, когда на улице гроза, лучше находиться как можно дальше от сантехники и розеток. Это связано с тем, что если в дом ударит молния, она может пройти через электропроводку или водопровод. И все, что подключено к розетке или системе труб, может оказаться под напряжением.

Таким образом, пока непогода не закончится, лучше повременить с:

  • мытьем рук;

  • приемом ванной;

  • пользованием стиральной и посудомоечной машинами;

  • звонками по телефону;

  • использованием электроприборов. 

Вернуться к вышеперечисленным делам без опаски можно спустя 30 минут после того, как гроза закончилась.

Напомним, сегодняшний день в Украине будет, преимущественно, солнечным. Однако, как рассказали в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах возможен небольшой дождь (смотрите карту).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!