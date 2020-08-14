Когда гремит за окном: появился список запрещенных дел, которыми нельзя заниматься в грозу

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Елена Волкова
Завтра в Украине возможны грозы. И лишь немногие знают, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы. Об этом пишет medikforum.
Ученые предупреждают, когда на улице гроза, лучше находиться как можно дальше от сантехники и розеток. Это связано с тем, что если в дом ударит молния, она может пройти через электропроводку или водопровод. И все, что подключено к розетке или системе труб, может оказаться под напряжением.
Таким образом, пока непогода не закончится, лучше повременить с:
мытьем рук;
приемом ванной;
пользованием стиральной и посудомоечной машинами;
звонками по телефону;
использованием электроприборов.
Вернуться к вышеперечисленным делам без опаски можно спустя 30 минут после того, как гроза закончилась.
Напомним, сегодняшний день в Украине будет, преимущественно, солнечным. Однако, как рассказали в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах возможен небольшой дождь (смотрите карту).
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