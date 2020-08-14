kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.08.2020

BTC/USD

11715.82

ETH/USD

424.75

LTC/USD

56.77

НБУ 14.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.68

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Синоптики рассказали, будет ли еще жара этим летом
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптики рассказали, будет ли еще жара этим летом

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня и в выходные

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова
Синоптики рассказали, будет ли еще жара этим летом

Сегодняшний день в Украине будет, преимущественно, солнечным. Однако, как рассказали в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах возможен небольшой дождь (смотрите карту).

Так, осадки сегодня прогнозируют в Харьковской и Луганской областях, где ожидается +20…+23 градуса. Прохладнее всего будет в Сумах (до +21-го), на градус теплее - в Чернигове и Черкассах. В Киеве сегодня +21…+23, а в центральной части Украины сегодня прогнозируют до +24-х тепла. Тем временем в Одессе и Херсоне ожидается до +26-ти, а в Николаеве и Симферополе температура будет на градус выше. Отметим, что жарче всего в этот день - в западных областях. К примеру, в Ужгороде сегодня столбики термометров покажут до +28-ми. 


До конца недели температура в Украине будет аналогичной сегодняшнему дню, а вот с воскресенья грядет потепление. В некоторых регионах на градусниках вновь будет до +31-го.

Напомним, сегодня нас вновь ждут магнитные бури


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!