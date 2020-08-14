Синоптики рассказали, будет ли еще жара этим летом

Сегодняшний день в Украине будет, преимущественно, солнечным. Однако, как рассказали в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах возможен небольшой дождь (смотрите карту).

Так, осадки сегодня прогнозируют в Харьковской и Луганской областях, где ожидается +20…+23 градуса. Прохладнее всего будет в Сумах (до +21-го), на градус теплее - в Чернигове и Черкассах. В Киеве сегодня +21…+23, а в центральной части Украины сегодня прогнозируют до +24-х тепла. Тем временем в Одессе и Херсоне ожидается до +26-ти, а в Николаеве и Симферополе температура будет на градус выше. Отметим, что жарче всего в этот день - в западных областях. К примеру, в Ужгороде сегодня столбики термометров покажут до +28-ми.





До конца недели температура в Украине будет аналогичной сегодняшнему дню, а вот с воскресенья грядет потепление. В некоторых регионах на градусниках вновь будет до +31-го.

Напомним, сегодня нас вновь ждут магнитные бури.



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