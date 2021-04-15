logo
Русский Українська

BTC/USD

62699.66

ETH/USD

2439.77

LTC/USD

271.19

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Какой фрукт может полностью исчезнуть с планеты
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой фрукт может полностью исчезнуть с планеты

Эксперты рассказали, что из-за новой разновидности почвенного грибка с планеты могут полностью исчезнуть бананы

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

На сегодняшний день бананы являются важным питательным продуктом и источником заработка для миллионов людей по всему миру. Но из-за высокоинфекционного почвенного грибка этот вкусный и полезный фрукт может исчезнуть не только с прилавков магазинов, но и вовсе с планеты.

Какой фрукт может полностью исчезнуть с планеты

Бананы могут полностью исчезнуть с планеты (фото из открытых источников)

Эксперт по фруктам маркетинговой компании AMI Урсула Шокемёле отметила, что бананы страдают от "панамской болезни", вызванной грибами-паразитами под названием фузариум. Эта инфекция уже уничтожила несколько банановых плантаций в Колумбии и Гондурасе. Избавиться от нее практически не возможно, потому что она не боится химикатов. Пораженные участки земли нужно выводить из оборота на 20-30 лет, а привести к распространению грибка может даже комочек зараженной спорами земли на обуви фермера. 

В 2015 году "панамская болезнь" была замечена в Африке и Индии, а летом 2019 года инфекцию зарегистрировали в Латинской Америке, где выращивается самое большое количество бананов. Чтобы не допустить распространения грибка, фермеры были вынуждены закрывать свои плантации. 

Они крайне обеспокоены эпидемией "панамской болезни", ведь бананы рискуют оказаться в остром дефиците, а такого допускать нельзя, потому что этот фрукт очень важен для нашего организма. В бананах содержится много витаминов, которые улучшают работу сердца и пищеварительной системы. 

Исследователи пытаются найти средство, которое поможет защитить фрукты от заражения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употребление бананов имеет много преимуществ для здоровья независимо от того, пытаетесь ли вы похудеть или улучшить работу сердца.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/wirtschaft/article229831051/Forscher-ergruenden-den-Pilz-der-weltweite-Bananenproduktion-gefaehrdet.html?cid=onsite.onsitesearch
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ