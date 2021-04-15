Какой фрукт может полностью исчезнуть с планеты

На сегодняшний день бананы являются важным питательным продуктом и источником заработка для миллионов людей по всему миру. Но из-за высокоинфекционного почвенного грибка этот вкусный и полезный фрукт может исчезнуть не только с прилавков магазинов, но и вовсе с планеты.

Бананы могут полностью исчезнуть с планеты (фото из открытых источников)

Эксперт по фруктам маркетинговой компании AMI Урсула Шокемёле отметила, что бананы страдают от "панамской болезни", вызванной грибами-паразитами под названием фузариум. Эта инфекция уже уничтожила несколько банановых плантаций в Колумбии и Гондурасе. Избавиться от нее практически не возможно, потому что она не боится химикатов. Пораженные участки земли нужно выводить из оборота на 20-30 лет, а привести к распространению грибка может даже комочек зараженной спорами земли на обуви фермера.

В 2015 году "панамская болезнь" была замечена в Африке и Индии, а летом 2019 года инфекцию зарегистрировали в Латинской Америке, где выращивается самое большое количество бананов. Чтобы не допустить распространения грибка, фермеры были вынуждены закрывать свои плантации.

Они крайне обеспокоены эпидемией "панамской болезни", ведь бананы рискуют оказаться в остром дефиците, а такого допускать нельзя, потому что этот фрукт очень важен для нашего организма. В бананах содержится много витаминов, которые улучшают работу сердца и пищеварительной системы.

Исследователи пытаются найти средство, которое поможет защитить фрукты от заражения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что употребление бананов имеет много преимуществ для здоровья независимо от того, пытаетесь ли вы похудеть или улучшить работу сердца.

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