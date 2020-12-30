Почему бананы – хороший фрукт для похудения и сколько их можно есть

Употребление большего количества фруктов и овощей – один из лучших способов улучшить свое здоровье. На самом деле, употребление бананов имеет много преимуществ для здоровья, независимо от того, пытаетесь ли вы похудеть или улучшить здоровье сердца. Об этом пишет Insider.



Бананы

Чтобы похудеть, важно поговорить с врачом о разработке безопасного и эффективного плана похудения, который соответствует вашим индивидуальным потребностям в области здравоохранения. Помимо правильного питания, вы также должны больше заниматься спортом и достаточно спать.

Но употребление более богатых клетчаткой продуктов, таких как бананы, может стать хорошим началом для здорового плана похудения.

Так, в бананах содержатся такие полезные вещества:

- Жир, 0 г;

— Натрий, 0 грамм;

— Калий, 450 мг;

— Углеводы, 30 г;

— Пищевые волокна, 3 г;

— Витамин А;

— Витамин С;

— Кальций;

— Железо.

Средний банан содержит 110 калорий, в то время как одна порция клубники (около восьми ягод) содержит всего 50 калорий. Несмотря на эту разницу в калориях, тот факт, что бананы содержат фитохимические вещества и множество витаминов, может сделать важным дополнением к плану похудения. Высокое содержание клетчатки в бананах также может помочь вам чувствовать себя сытым в течение более длительного времени.

Клетчатка в бананах является ключевой частью их пользы для похудения. Она составляет 12% от рекомендуемой суточной нормы, что напрямую способствует снижению веса. На самом деле, употребление в пищу большого количества клетчатки может снизить риск набора веса до 30%.

Различное потребление фруктов может подвергнуть человека, сидящего на диете, воздействию целого ряда ключевых питательных веществ. В то время как бананы, как известно, полны калия. Бананы также содержат больше клетчатки на порцию, чем вишни, авокадо или виноград.

Менее спелые бананы имеют более высокий уровень крахмала, особенно стойкого. Этот тип крахмала может быть полезен для похудения, потому что он переваривается медленнее и помогает вам чувствовать себя более сытым.

Ранее "Комментарии" писали, что врачи обнаружили неожиданный вред от спелых бананов.

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