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Каким будет 2021: ученые узнали, когда человечество вернется к нормальной жизни

2020 год точно разрушил все наши ожидания и даже превзошел их

сегодня, 18:48
Автор:

Любовь Блажко

Этот год наверняка для всех людей стал самым непредсказуемым, ведь до сих пор мы понятия не имеем, что же будет происходить дальше. Но ученые составили прогноз на следующий год, и если верить ему, то все не так уж и плохо.

Каким будет 2021: ученые узнали, когда человечество вернется к нормальной жизни

Каким будет 2021. Фото: unsplash

Профессор Джулиан Гискокс из Ливерпульского университета уверен в том, что люди смогут вернуться к нормальной жизни не раньше лета 2021 года. Но даже когда это случится, все равно наша жизнь не будет такой же, как была прежде. Согласно предположениям специалиста, вернуться к тому уровню "нормальности" удастся только через 5 лет. 

А профессор Кристина Пейджел из Университетского колледжа Лондона придерживается мнения, что все станет на свои места только через 18 месяцев, и ни днем ранее. 

Из этого следует вывод, что в 2021 году социальная дистанция все равно будет, но уменьшиться количество ограничений, а также люди вынуждены будут и дальше носить маски. Получается, что к такому режиму можно привыкать годами, а может даже десятилетиями, пока ситуация не станет полностью стабильной. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества. Как оказалось, динозавры могли исчезнуть вовсе не из-за падения метеорита, а из-за постоянных процессов на Солнце. Ведь оно является огромной раскаленной звездой, у которой тоже есть свой срок жизни. 


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54768713
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