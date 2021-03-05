Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших университетов мира

Сразу семь высших учебных заведений Украины могут похвастаться занятой ступенькой в мировом рейтинге ВУЗов QS World University Rankings. Ознакомиться со всем списком, который составлен из более 1000 университетов, можно на официальном сайте инициативы TopUniversities.

Харьковский нацуниверситет им. Каразина. Фото из открытых источников

Выше всех украинских универов "забрался" Харьковский национальный университет имени Каразина. Учреждению удалось занять 477 место — что довольно высокий показатель для отечественного образования.

Дальнейшее ранжирование колеблется между сразу десятком мест. Так, где-то между 601 и 650 позицией находится Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. Свое место между 651 и 700 позицией нашла Харьковская "политехника" — национальный технический институт.





Еще два отечественных ВУЗа "приземлились" совсем рядышком: где-то между 701 и 705 ступенькой находятся Киевский политехнический институт имени Сикорского и Сумской государственный университет. Чуть ниже — между 801 и 1000 местами — расположился Львовский политехнический национальный университет.

Из первой мировой тысячи "выпало" лишь одно высшее учебное заведение Украины — Киево-Могилянская академия.

А вот ТОП-10 QS World University Rankings поделили между собой ВУЗы Соединенных Штатов, Великобритании и Швейцарии. Лидерство уже девять лет подряд за собой оставляет Массачусетский технологический институт (MIT). Слегка отстают от него Стенфордский и Гарвардские университеты.





Стоит отметить, что при формировании рейтинга специалисты учитывают сразу шесть различных факторов. Это и соотношение преподавателей и студентов, и академическая репутация, и соотношение международных факультетов. Также анализируют репутацию ВУЗа как работодателя, количество научных материалов (цитат на факультет — если дословно) и международное соотношение студентов.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о результатах иного рейтинга — кого было признано самыми красивыми женщинами мира в 2020 году.

Также на портале найдется информация о том, кого украинцы считают лучшими работодателями. Корреспонденты подготовили рейтинг из ТОП-30 позиций.

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