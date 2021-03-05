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Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших университетов мира

Общий рейтинг возглавил Массачусетский технологический институт

сегодня, 13:11
Автор:

Вечканова Елена

Сразу семь высших учебных заведений Украины могут похвастаться занятой ступенькой в мировом рейтинге ВУЗов QS World University Rankings. Ознакомиться со всем списком, который составлен из более 1000 университетов, можно на официальном сайте инициативы TopUniversities.

Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших университетов мира

Харьковский нацуниверситет им. Каразина. Фото из открытых источников

Выше всех украинских универов "забрался" Харьковский национальный университет имени Каразина. Учреждению удалось занять 477 место — что довольно высокий показатель для отечественного образования.

Дальнейшее ранжирование колеблется между сразу десятком мест. Так, где-то между 601 и 650 позицией находится Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. Свое место между 651 и 700 позицией нашла Харьковская "политехника" — национальный технический институт.

Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших университетов мира - фото 2

Еще два отечественных ВУЗа "приземлились" совсем рядышком: где-то между 701 и 705 ступенькой находятся Киевский политехнический институт имени Сикорского и Сумской государственный университет. Чуть ниже — между 801 и 1000 местами — расположился Львовский политехнический национальный университет.

Из первой мировой тысячи "выпало" лишь одно высшее учебное заведение Украины — Киево-Могилянская академия.

А вот ТОП-10 QS World University Rankings поделили между собой ВУЗы Соединенных Штатов, Великобритании и Швейцарии. Лидерство уже девять лет подряд за собой оставляет Массачусетский технологический институт (MIT). Слегка отстают от него Стенфордский и Гарвардские университеты.

Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших университетов мира - фото 3

Стоит отметить, что при формировании рейтинга специалисты учитывают сразу шесть различных факторов. Это и соотношение преподавателей и студентов, и академическая репутация, и соотношение международных факультетов. Также анализируют репутацию ВУЗа как работодателя, количество научных материалов (цитат на факультет — если дословно) и международное соотношение студентов.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о результатах иного рейтинга — кого было признано самыми красивыми женщинами мира в 2020 году.

Также на портале найдется информация о том, кого украинцы считают лучшими работодателями. Корреспонденты подготовили рейтинг из ТОП-30 позиций.


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Источник: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
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